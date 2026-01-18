Índice regional resalta avances institucionales y bajo niveles de riesgo político de RD

El Índice de Riesgo Político en América Latina 2026 resalta avances democráticos y solidez institucional del país. ( DANIA ACEVEDO )

El Índice de Riesgo Político en América Latina 2026 resalta que República Dominicana figura entre los países de mejor desempeño relativo a la gobernabilidad. El informe es elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC).

Un comunicado de Presidencia señala que la sexta edición del levantamiento examina los principales desafíos de la región e identifica al país por sus avances democráticos sostenidos, aún en el contexto latinoamericano actual marcado por la polarización política, el auge del crimen organizado y la fragilidad institucional de varios Estados.

De acuerdo con las métricas incluidas en el índice, República Dominicana muestra señales positivas, sobresaliendo por procesos políticos relativamente ordenados, continuidad institucional y menor exposición a escenarios de ruptura democrática en comparación con otros países de la región.

Este desempeño refuerza la percepción del país como un entorno político confiable, siendo esto clave para la inversión y el desarrollo sostenible.

Dentro del índice, reluce la baja tasa relativa de homicidios y una menor cantidad de eventos asociados a economías criminales, en contraste con las tendencias predominantes en amplias zonas de América Latina. Esto cobra especial relevancia puesto que la expansión de redes criminales es identificada entre los principales riesgos para el continente.

Otro elemento destacado en el análisis regional es el avance en la formulación de una estrategia nacional para la inteligencia artificial. Posicionándose entonces entre los países que comienzan a examinar esta tecnología como una herramienta para la modernización del Estado, sus políticas públicas y el fortalecimiento de la competitividad económica.

El estudio

El estudio fue presentado el pasado 14 de enero por sus editores —Jorge Sahd, director del CEIUC, y Daniel Zovatto, investigador sénior — quienes conversaron con cinco especialistas que concluyeron que 2026 será un año decisivo para el hemisferio.

El mismo fue elaborado con la participación de expertos, líderes de opinión, autoridades y líderes académicos en relaciones internacionales con el fin de mapear los 10 principales puntos a tomar en consideración para la estabilidad política de la región.

En un panorama regional marcado por la complejidad, el Índice de Riesgo Político en América Latina 2026 muestra que República Dominicana se distingue por condiciones favorables para hacer frente a los retos de los próximos años, reafirmando su papel como referente de estabilidad.