Gobierno beneficiará al Codia con sorteo de obras para reparar 496 escuelas

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera (a la derecha), y el presidente del Codia, Enrique Rosario, hicieron el anuncio en una rueda de prensa en La Casona del Ministerio de Educación. ( DANIA ACEVEDO )

La Dirección de Infraestructura Escolar ampliará su programa de reparación y mantenimiento para incorporar 496 centros educativos y complacer una petición del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) de incluirlos en la repartición de las obras.

Llevar a cabo estos trabajos requerirá una inversión adicional de 2,026 millones de pesos que serán divididos en 1,200 millones en un sorteo dirigido a ingenieros y 826 millones en una licitación pública para empresas.

El anuncio lo hizo Roberto Herrera, titular de Infraestructura Escolar, junto al presidente de ese gremio, Enrique Rosario, en una rueda de prensa conjunta que llevaron a cabo en La Casona del Ministerio de Educación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/whatsapp-image-2026-01-19-at-111937-5084c080.jpeg A la rueda de prensa asistieron funcionarios del Ministerio de Educación y miembros del CODIA. (DANIA ACEVEDO)

De parte del Codia, Rosario aseguró que la iniciativa beneficiará a más de 50 mil de sus integrantes y agradeció al funcionario por acoger la solicitud que él hizo en septiembre pasado sobre democratizar los procesos de contratación.

"Esos 1,200 millones, que es para aquellos colegiados que no tienen a veces acceso a llevar los procesos de licitación, para nosotros es muy representativo y muy significativo. Decir que prácticamente en cuatro o cinco meses nuestros miembros estarían llevando a cabo esos trabajos es algo que está por encima de las expectativas que nos hemos creado", manifestó.

Este proceso recuerda la experiencia con las escuelas que no pudieron ser construidas dentro del Programa Nacional de Edificaciones Escolares, durante el gobierno de Danilo Medina, porque los ingenieros no tenían la capacidad técnica y de recursos para llevarlas a cabo.

"Los ingenieros sin experiencia no deben construir aún grandes proyectos. Sí, proyectos como estos que son de mantenimiento cuyos montos te van a oscilar entre 6 y 15 millones de pesos y son obras fáciles desde el punto de vista de la ejecución", respondió al respecto el encargado de la Infraestructura Escolar.

Por otro lado, el presidente del Codia explicó que los ingenieros no van a tener inconvenientes porque "para dar mantenimiento no se requiere ese nivel de experiencia" debido a que la obra ya está construida.

"Y cuando, a veces, no existe la experiencia, siempre existen los equipos de trabajo, de manera que un ingeniero con poca experiencia se auxilia de otro con mayor nivel de experiencia", agregó.

Colaboración del Gobierno con el Codia

En otra manifestación de colaboración del Gobierno con el gremio de los ingenieros, Rosario dijo tener conocimiento de que el proyecto de ley que aprobó el Congreso para pagar obras construidas desde el 1996 fue observada por el presidente, pero sólo en cuestiones de forma.

En ese sentido, dijo tener plena confianza en que será promulgada tarde o temprano la llamada Ley que autoriza el pago de deuda por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas, mantenimientos correctivos de escuelas, supervisores y asfalteros.

"Conocemos que está observada, que las observaciones hechas no son de fondo, sino de forma y eso se está verificando. No tenemos dudas de que la ley va a ser nuevamente ratificada y va a ser promulgada por el presidente. Que tome un mes más o 45 días más no nos inquieta. Estamos convencidos de que eso va a ser resuelto y que se la va a pagar a ellos", remarcó.

Detalles del Plan 24/7

El sorteo para los ingenieros del Codia se hará con las obras más pequeñas. La inversión de 2,026 millones de pesos dividida entre las 496 escuelas arroja un gasto promedio de 4.08 millones de pesos en cada una.

Al nombre del Plan 24/7 ahora se le agrega el número 365 porque se llevará a cabo todos los días a partir de la hora en que los estudiantes abandonan las aulas, normalmente a las 4:00 de la tarde, y después de las 6:00 de la mañana. Esto incluye los fines de semana.

El propósito es cumplir con el objetivo de terminar en abril.

El Plan 24/7 originalmente tocaba a 1,345 planteles, de los que ya se intervinieron más de 700, según Herrera. Este número ahora se elevará a 1,841.

Los centros que serán beneficiados se eligieron en un levantamiento del personal técnico del Ministerio de Educación (Minerd), en coordinación con las diferentes seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), los directores regionales y distritales de educación y los directores de centros educativos.

El director de Infraestructura Escolar insistió en la importancia que tiene para la presente gestión de gobierno el mantenimiento de las edificaciones, más allá de las construcciones de nuevas obras.

"Una vez llegamos a la posición tuvimos como eje principal cambiar la cultura que hemos tenido como país en cuanto a la importancia que debemos darle a los mantenimientos de manera general.

Estamos convencidos que la solución es resolver los mantenimientos correctivos y entonces entrar a la segunda etapa que es la etapa que tienen los países desarrollado de dar el mantenimiento preventivo", sostuvo Herrera.

En el encuentro con la prensa estuvieron presentes los ingenieros César Ramirez, encargado de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Escolar; Osiris García, encargado de Mantenimientos Licitados; Carlos Zapata, encargado de la Unidad de Obras por Administración; Carlos Martínez, encargado de Empoderamiento Social y Comunitario; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar; el ingeniero Nelson Colón, presidente del Consejo del Núcleo de Ingenieros Civiles del Codia, y el arquitecto George Richardson, Secretario General del Codia.