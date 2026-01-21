Por motivos de salud, el presidente de la República, Luis Abinader, no asistió hoy a la celebración del 21 de enero en honor a la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia, realizada en la Basílica de Higüey, provincia La Altagracia.

La información fue ofrecida por la primera dama, Raquel Arbaje, quien explicó que el mandatario presentó síntomas de un virus gripal, por lo que decidió no acudir al acto religioso. Indicó que ella y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, acudieron en su representación.

"El presidente tiene un virus gripal y un poco de fiebre. Estaba tosiendo y no me dejó dormir. En la madrugada me dijo: ´Raquel, no tengo fuerzas´, por lo que tomó la decisión de no venir", expresó Arbaje.

Oraciones

La primera dama aclaró que no cree que se trate de influenza, sino de un virus común.

Asimismo, manifestó que elevó una oración para que todos los dominicanos se unan y colaboren por un mismo fin, sin importar banderías políticas.

"Este es un país muy grande, y solo le pedimos a la Virgen guía para el presidente y para todos los dominicanos", señaló.

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña destacó que la masiva asistencia de feligreses demuestra que el pueblo dominicano es un pueblo de fe.

Indicó que acudieron a rendir tributo a la Virgen de la Altagracia, a quien definió como la madre protectora del país, y agradeció a todos los presentes por participar, año tras año, en esta tradicional celebración religiosa.