Luis Abinader eleva una oración por el futuro de RD en el Día de Nuestra Señora de la Altagracia

El presidente Luis Abinader frente a la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia en una foto de archivo. Este año no asistió a la eucaristía por un virus gripal, pero expresó su devoción a través de una oración. ( INSTAGRAM / @LUISABINADER )

Con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el presidente de la República, Luis Abinader, elevó este miércoles una oración por el pueblo dominicano, destacando la fe y la esperanza como pilares fundamentales de la nación.

"En el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, madre protectora de los dominicanos, elevamos una oración por nuestra gente, por cada familia y por quienes más lo necesitan. Que su manto nos cubra con fe, esperanza y paz, y que su guía siga acompañando el camino de la República Dominicana", expresó el mandatario.

Aunque el jefe de Estado no asistió a la tradicional eucaristía de acción de gracias celebrada en la Basílica de Higüey, su ausencia se debió a que se encuentra afectado por un virus gripal, según informaron la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes sí estuvieron presentes en la ceremonia religiosa.

La Santa Misa fue presidida por el obispo de la diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, y contó con la asistencia de cientos de fieles que acudieron desde distintas provincias del país para rendir homenaje a la patrona espiritual del pueblo dominicano.

Desde tempranas horas del martes 20 de enero, se observaron largas filas de devotos que esperaban para acercarse al altar donde reposa la imagen de la Virgen de la Altagracia.

Muchos de ellos pasaron la noche en los alrededores del templo, durmiendo en casas de campaña, sobre el suelo o en colchones inflables, como muestra de sacrificio y cumplimiento de promesas.

Más

Cada 21 de enero, miles de creyentes se congregan en Higüey para renovar su fe y agradecer favores concedidos, reafirmando la profunda devoción mariana que caracteriza al pueblo dominicano.