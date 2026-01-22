Presidente Abinader se mejora de virus gripal y este viernes retomará agenda

El presidente Luis Abinader durante una actividad del Ministerio de Obras Públicas. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de varios días afectado por la gripe, el presidente Luis Abinader "está en franca mejoría" y retomará su agenda a partir de este viernes.

Durante hoy jueves el mandatario ha estado despachando e impartiendo instrucciones a sus funcionarios desde su residencia, ubicada en el sector La Julia del Distrito Nacional, informó a Diario Libre Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente.

Posteriormente, la Presidencia emitió un comunicado confirmando que el gobernante está en franca recuperación y que se reintegra a sus labores este fin de semana.

"A partir de mañana viernes y durante el fin de semana reactiva las actividades oficiales", indicó la Presidencia.

La agenda mandatario abarcará el fin de semana completo con actividades en la provincia Santo Domingo y Santiago , expuso Caminero, quien agradeció a los periodistas y a la población por preocuparse por la salud de mandatario.

Virus que circulan

El virus gripal que circula en el país suele tener repunte en esta época del año por el cambio de temperatura, propio de esta temporada. La influenza A y B y el virus sincitial son los más incidentes, los cuales causan mucha fiebre.

El jefe de Estado tenía pautado visitar la Basílica de Higüey ayer, 21 de enero, pero se ausentó debido a los malestares de la noche anterior, indicó la primera dama Raquel Arbaje. "El presidente tiene un virus gripal y un poco de fiebre. Estaba tosiendo y no me dejó dormir", dijo.

En cambio, el mandatario usó sus redes sociales para elevar sus plegarias en el Día de la Virgen de La Altagracia.

Agenda Presidencial

Viernes 23 de enero de 2026

Actividad

10:30 a.m. El presidente Luis Abinader encabezará el acto de graduación de miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (CESAC).

Lugar: Salón Independencia, Ministerio de Defensa.

5:00 p.m. El mandatario presidirá el acto de entrega del remozamiento de la Cañada Los Peralejos.

Lugar: Cañada Los Peralejos, sector Los Girasoles.