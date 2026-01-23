El presidente Abinader destituye a Rafael Féliz García como rector del ITLA

Rafael Féliz García estaba en el cargo desde julio del 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el Decreto 39-26, divulgado la tarde de este viernes por la Presidencia de la República.

La remoción ocurre luego de las denuncias de la periodista Nuria Piera en su programa de investigación, en las que reportó que Féliz García cobraba una comisión a los empleados con mayor salario para fines políticos.

Aunque el ITLA negó las acusaciones, el jefe de Estado emitió la destitución señalando que "la disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del Decreto 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual se designó a Féliz García como rector de esa institución de educación superior.

El funcionario estaba en el TLA desde julio del 2024, cuando sustituyó a Omar Méndez Lluberes.

Antes de su nombramiento en el ITLA, desde el 2021, Féliz García ocupó el cargo de ministro de la Juventud hasta que fue cambiado por Carlos Valdez, en julio del 2024.