VIDEO | Abinader inaugura carreteras estratégicas en la sierra de Santiago con inversión superior a RD$453 millones

Las obras ejecutadas por Egehid incluyen la carretera Guardarraya y otras vías que facilitan el transporte y acceso a servicios básicos en la región, beneficiando a los agricultores locales

    El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de varias carreteras en los municipios de Baitoa y Sabana Iglesia, en la sierra de Santiago, como parte de un conjunto de obras ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión total que supera los RD$453 millones.

    La jornada inició con la entrega de la carretera Guardarraya, una vía de 5.8 kilómetros que conecta al municipio de Baitoa con el distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega.

    La obra, que requirió una inversión de RD$241,191,458.00, mejora de manera directa el acceso y la comunicación entre comunidades rurales dedicadas principalmente a la agricultura y otras actividades productivas.

    Los trabajos incluyeron la ampliación de la calzada, construcción de canaletas, cruces de alcantarillas con sus respectivos cabezales, muros de gaviones y muro mesa, además de la terminación de la rasante, aceras, contenes y badenes.

    La vía fue asfaltada y debidamente señalizada, elevando los niveles de seguridad y transitabilidad.

    Inauguración de carreteras en Sabana Iglesia

    Más adelante, en el municipio de Sabana Iglesia, el mandatario dejó inauguradas las carreteras Bao–La Galeta y La Joya–La Virgen, con una extensión total de 5.5 kilómetros y una inversión ascendente a RD$242,089,328.98.

    Impacto en comunidades rurales

    Las obras forman parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de Egehid y están dirigidas a impactar positivamente a las comunidades que rodean el complejo hidroeléctrico Tavera–Bao–López Angostura, al facilitar el transporte, el acceso a servicios básicos y la integración económica de la zona.

    Durante las actividades, el administrador de EGEHID, Rafael Salazar, destacó que estas inversiones reflejan la visión del Gobierno de fortalecer las comunidades serranas, las cuales desempeñan un papel clave en la protección de los recursos naturales, la producción de agua y la generación de energía limpia en el país.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.