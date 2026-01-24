El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de varias carreteras en los municipios de Baitoa y Sabana Iglesia, en la sierra de Santiago, como parte de un conjunto de obras ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión total que supera los RD$453 millones.

La jornada inició con la entrega de la carretera Guardarraya, una vía de 5.8 kilómetros que conecta al municipio de Baitoa con el distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega.

La obra, que requirió una inversión de RD$241,191,458.00, mejora de manera directa el acceso y la comunicación entre comunidades rurales dedicadas principalmente a la agricultura y otras actividades productivas.

Los trabajos incluyeron la ampliación de la calzada, construcción de canaletas, cruces de alcantarillas con sus respectivos cabezales, muros de gaviones y muro mesa, además de la terminación de la rasante, aceras, contenes y badenes.

La vía fue asfaltada y debidamente señalizada, elevando los niveles de seguridad y transitabilidad.

Inauguración de carreteras en Sabana Iglesia

Más adelante, en el municipio de Sabana Iglesia, el mandatario dejó inauguradas las carreteras Bao–La Galeta y La Joya–La Virgen, con una extensión total de 5.5 kilómetros y una inversión ascendente a RD$242,089,328.98.

Estas vías incorporan sistemas de drenaje pluvial, aceras, contenes y canaletas, así como pavimentación en hormigón asfáltico en las zonas de mayor pendiente, asfaltado general y señalización vial.

en hormigón asfáltico en las zonas de mayor pendiente, asfaltado general y señalización vial.

Impacto en comunidades rurales

Las obras forman parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de Egehid y están dirigidas a impactar positivamente a las comunidades que rodean el complejo hidroeléctrico Tavera–Bao–López Angostura, al facilitar el transporte, el acceso a servicios básicos y la integración económica de la zona.

Durante las actividades, el administrador de EGEHID, Rafael Salazar, destacó que estas inversiones reflejan la visión del Gobierno de fortalecer las comunidades serranas, las cuales desempeñan un papel clave en la protección de los recursos naturales, la producción de agua y la generación de energía limpia en el país.