Abinader anuncia 400 becas para estudiantes de Dajabón durante lanzamiento de Extensión del Loyola

El presidente Luis Abinader anunció este domingo la entrega de 400 becas para estudiantes de la provincia Dajabón, como parte del respaldo del Gobierno al fortalecimiento de la educación técnica y superior en la zona fronteriza.

El mandatario hizo el anuncio durante el lanzamiento de la Extensión Dajabón del Instituto de Estudios Especializados Superiores Loyola y la inauguración de talleres y laboratorios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Loyola (Itesil).

Durante su intervención, Abinader resaltó la trayectoria y el prestigio del Instituto Loyola, al tiempo que exhortó a los estudiantes a aprovechar la oportunidad de formarse en una institución con carácter universitario y altos estándares de calidad académica.

Reafirmó que el Gobierno continuará respaldando el crecimiento de esta nueva extensión universitaria en Dajabón y adelantó que, desde la Presidencia, se otorgarán facilidades para su fortalecimiento y expansión, como parte de la política estatal de impulso a la educación técnica y superior.

Asimismo, informó que se trabaja en un acuerdo para aprovechar unas 950 tareas del proyecto Manzanillo, con la finalidad de convertirlas en un espacio de aprendizaje, producción y comercialización, donde los jóvenes puedan formarse y generar ingresos en beneficio de la comunidad.

En ese contexto, expresó su orgullo por sus raíces y reiteró su compromiso con el desarrollo integral de Dajabón.

Más de 70 años formando al país

Al intervenir en el acto, el rector del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, padre José Altagracia Victoriano, destacó la alianza entre el Itesil y el Instituto Politécnico Loyola, instituciones que acumulan más de siete décadas de servicio educativo en la República Dominicana.

Señaló que la apertura de la extensión en Dajabón responde a la necesidad de llevar educación técnica y superior a los territorios, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, fortalecer el desarrollo productivo y generar mayores oportunidades para la juventud de la región.

Indicó que la nueva sede contribuirá a la formación de talento local con competencias técnicas y un sólido compromiso ético, impactando positivamente la economía y el desarrollo sostenible de la comunidad fronteriza.

Explicó, además, que este mismo enfoque guía la expansión de Loyola en Monte Grande, en la región sur, así como la visión de extender este modelo educativo hacia la región Este del país. "No se trata solo de crecer, sino de replicar un modelo educativo probado, con altos beneficios sociales y académicos", afirmó.

Una nueva etapa educativa para la frontera

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del padre José Núñez, director general del Itesil, quien aseguró que la inauguración de la extensión representa una nueva etapa para la educación en la frontera, al permitir que los jóvenes puedan formarse sin abandonar su comunidad.

Destacó que, con la expansión del I tesil en Dajabón, se iniciaron tres carreras de ingeniería, lo que ha permitido duplicar la matrícula estudiantil y abrir nuevas oportunidades académicas para la población local.

El director explicó que el modelo educativo de Loyola concibe la educación como una oportunidad accesible, ya que el estudiante solo aporta una parte del costo real de su formación.

Durante el acto también fueron inaugurados nueve laboratorios y talleres, la nueva entrada estudiantil, el asfaltado de las calles internas del campus, dos parqueos, el sistema de iluminación y la entrega de dos autobuses con capacidad para 30 pasajeros cada uno.