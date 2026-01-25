Abinader entrega obras hidráulicas en Dajabón con inversión de RD$375 millones

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega de un conjunto de obras hidráulicas construidas a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en esta demarcación fronteriza, brindando garantía de agua a 20,220 tareas e impactando la calidad de vida de 324 productores agropecuarios.

La inversión de las obras ascendió a unos 375 millones de pesos.

De su lado, el director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba, informó que las obras entregadas comprenden la construcción de la obra de toma en el río Dajabón a su paso por La Aduana Vieja, la rehabilitación del canal de riego La Vigía y la construcción de la línea de impulsión para la realimentación de los diques Veteranos 0, Veteranos 1 y Don Pedro.

Explicó que el canal La Vigía fue rehabilitado en 3.5 kilómetros en tramos discontinuos, con un recrecimiento en una longitud de 2 kilómetros para conducir mayor caudal de agua y su limpieza en 7 kilómetros con equipos pesados y brigadas.

Te puede interesar Luis Abinader va a la frontera de Dajabón con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Río Dajabón

Respecto a la obra de toma del canal, localizada en el río Dajabón, indicó que se construyó en hormigón armado y protegida con muros engavionados, con un canal de llamada en tubería de 60 pulgadas, compuerta de control y parrilla de protección, interconectando al canal con tuberías de 48 pulgadas.

Para el bombeo, precisó, se habilitó una estación central con un cárcamo de 9 metros de profundidad donde se colocó un novedoso sistema compuesto por 2 electrobombas tipo sumergible con capacidad de 12,000 galones por minutos cada una.

En tanto, para la retroalimentación de los diques, Caba explicó que se construyeron nueve estaciones de bombeo con electrobombas tipo turbina con capacidad de entre 300 y 800 galones por minuto, protegidas en sus casetas.

Y dentro de las acciones complementarias, refirió que fueron rehabilitados 13 kilómetros de bermas y caminos de acceso a zonas productivas, lo que facilita el traslado de los productos para su comercio y brinda seguridad en la zona.

El director ejecutivo el Indrhi agradeció al equipo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) por la eficacia en la labor y la inversión realizada en electrificar la estación de bombeo en la obra de toma y las estaciones a lo largo del canal La Vigía.