Abinader inaugura techado de cancha y nuevas aulas en escuela en Dajabón

Nuevas aulas del nivel inicial de la Escuela Francisco Javier Ureña Canela en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el techado de la cancha y nuevas aulas del nivel inicial de la Escuela Francisco Javier Ureña Canela, una obra que impactará a más de un centenar de niños y niñas de esta provincia Dajabón.

La intervención, que representó una inversión total de 40.4 millones de pesos, incluyó la construcción de cuatro aulas para el nivel inicial y el techado de la cancha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-25-at-41941-pm-93086c62.jpeg El presidente Luis Abinader inauguró el techado de la cancha y nuevas aulas del nivel inicial de la Escuela Francisco Javier Ureña Canela, en Dajabón. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-25-at-41941-pm-1-3d6f84da.jpeg Techado de la cancha en Dajabón. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Desarrollo de la niñez

Durante el acto inaugural, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco D´ Óleo Ramírez, quien habló en representación del ministro Luis Miguel De Camps, destacó que estas nuevas instalaciones fortalecen de manera directa el nivel inicial, una etapa clave para el desarrollo integral de la niñez.

"El futuro del país comienza en aulas como estas", expresó el funcionario, al señalar que invertir en infraestructuras educativas es garantizar oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo, agradeciendo además el respaldo del Gobierno a políticas públicas orientadas a una educación de calidad.

Inversión

Del monto total invertido, 24,913,226.57 millones fueron destinados al techado de la cancha, mientras que 15,504,663.87 correspondieron a la construcción de las aulas del nivel inicial.

La obra también incluyó dos baños, dos cocinas y un área de juegos, ejecutados para responder a las necesidades físicas, recreativas y pedagógicas de los estudiantes más pequeños.

"Aprender es más alegre"

La estudiante Lismairy Massiel Ferreras Pichardo agradeció en nombre de sus compañeros, destacando que ahora cuentan con un espacio donde "aprender es más alegre" y donde se comienza a soñar con un mejor futuro.

La actividad contó con la presencia de la gobernadora provincial Severina Gil Carrera; el senador Ney Rodríguez; el alcalde Santiago Riverón; el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera.

Además, la directora regional 13 de Educación, Ana Antonia Jiménez; la directora del Distrito Educativo 13-04, Ana Margarita López; la directora del centro Rosa Leocadia Pacheco, así como los diputados Daritza Zapata y Tony Bengoa.