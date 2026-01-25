El presidente Luis Abinader, acompañado del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este domingo un recorrido por la frontera norte con Haití en la provincia de Dajabón, donde constataron los avances de la verja perimetral y los resultados del fortalecimiento de la seguridad en la zona.

En la visita participaron el canciller dominicano Roberto Álvarez; el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director general de Migración, entre otras autoridades civiles y militares, quienes ofrecieron una exposición sobre el progreso de la obra y su impacto en la reducción de actividades ilícitas.

Durante el recorrido, Abinader aseguró que la verja perimetral ha cumplido el objetivo para el cual fue construida, logrando disminuir el paso de migrantes irregulares, el narcotráfico, el robo de ganado y el contrabando en la zona fronteriza.

"El país ha servido como un referente en materia migratoria y de seguridad regional", afirmó el mandatario, al tiempo que destacó que la República Dominicana mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de Centroamérica y el Caribe, en cuyo índice solo superada a El Salvador.

Kast valora estrategia

Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó su valoración del sistema dominicano de seguridad y control fronterizo, al señalar que, aunque cada nación enfrenta realidades distintas, el modelo de la verja perimetral representa una referencia importante para reforzar la lucha contra la migración irregular, el tráfico de drogas y el tráfico de armas en su país.

En tanto, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que la instalación del muro y el despliegue militar han permitido una reducción aproximada del 85% de las actividades ilícitas, fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades fronterizas.

La visita reafirma el interés del Gobierno dominicano en consolidar una frontera más segura, ordenada y controlada, así como el reconocimiento internacional a las políticas implementadas en materia de seguridad y migración.