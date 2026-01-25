×
Luis Abinader va a la frontera de Dajabón con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast

La agenda del mandatario incluye diversas inauguraciones y encuentros con jóvenes de la provincia

    Expandir imagen
    Luis Abinader va a la frontera de Dajabón con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast
    El presidente electo de Chile José Antonio Kast, junto al presidente dominicano Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/CÉSAR AUGUSTO)

    El presidente Luis Abinader visitará este domingo la verja perimetral de Dajabón, junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

    En el encuentro se prevé un recorrido en el que ambos mandatarios escuchen una exposición del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre "sobre los avances de la verja perimetral".

    Según una nota informativa enviada por la Presidencia, también estarán presentes el canciller dominicano, Roberto Álvarez, el ministro de Vivienda, Ito Bisonó y otros invitados.

    Agenda de actividades en Dajabón

    A propósito de la visita de Abinader a Dajabón, el gobernante desarrollará una amplia agenda de actividades oficiales que incluye inauguraciones de obras de infraestructura sanitaria, educativa, deportiva, de irrigación y encuentros con jóvenes estudiantes.

    La jornada iniciará a las 10:20 de la mañana con una visita al muro fronterizo en el sector La Sal, como parte de los trabajos de supervisión en la zona limítrofe con Haití.

    • A las 11:00 de la mañana, el mandatario encabezará la inauguración del Hospital Ramón Matías Mella.

    Una hora más tarde, a las 12:00 del mediodía, presidirá el acto de entrega del techado de la cancha y seis aulas del nivel inicial en la Escuela Francis Javier Ureña Canela.

    A la 1:00 de la tarde, el presidente Abinader sostendrá un almuerzo con 300 jóvenes procedentes de liceos, colegios, universidades, así como del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en el techado del Colegio La Altagracia.

    Inauguraciones y entregas

    El cronograma del mandatario prevé que, a las 2:10 de la tarde, encabece la inauguración de la rehabilitación del canal La Vigía y del sistema de riego del río Masacre, en la zona del canal.

    Más adelante, a las 3:00 de la tarde, presidirá la entrega de nuevos laboratorios, talleres y cinco obras adicionales en el Instituto Loyola.

    La jornada concluirá a las 4:15 de la tarde, cuando el mandatario encabezará la inauguración del remozamiento del polideportivo de Dajabón y mencionará la entrega formal de la cancha del Club de Buena Vista.

