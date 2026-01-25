Luis Abinader aclara que no hay plan de explotación minera en la cordillera Septentrional

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que no existe ningún plan de explotación minera en la cordillera Septentrional, en respuesta a las preocupaciones expresadas por comunitarios campesinos de diversas localidades serranas, quienes en las últimas semanas han realizado ruedas de prensa y manifestaciones públicas en rechazo a supuestas pretensiones mineras en esa zona del país.

El mandatario se refirió al tema la noche del sábado, durante una rueda de prensa ofrecida en el marco de la visita al país del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, donde explicó que se enteró de la controversia a través de los medios de comunicación y que ordenó una aclaración oficial inmediata.

"Tengo la misma opinión del presidente Kast. Y quizás también uno de los temas que tenemos pendiente a conversar. Es una explotación incipiente que ellos tienen de tierras raras también en Chile, igual que nosotros la vamos a tener en el sur del país", expresó Abinader al abordar el contexto regional sobre minerales estratégicos.

No obstante, el jefe de Estado fue enfático al referirse a la cordillera Septentrional y a las denuncias de posibles operaciones mineras en comunidades rurales de Santiago y Puerto Plata.

"Me enteré sobre ese famoso contrato con las marchas de mi querido amigo, luchador social y persona muy valiosa, que es el padre Nino. Yo me enteré de eso, imagínense lo importante que era, a través de la prensa", sostuvo el presidente.

Abinader informó que, tras conocer la situación, instruyó al Ministerio de Energía y Minas a ofrecer una explicación pública detallada para despejar cualquier duda sobre el tema. Dicha rueda de prensa será realizada este lunes 26 de enero en la gobernación provincial de Santiago.

Posición oficial del Ministerio de Energía y Minas

Previamente, el Ministerio de Energía y Minas ha informado que no existe ningún plan de intervención ni explotación minera en la cordillera Septentrional y que los trabajos realizados en las provincias de Puerto Plata y Santiago han sido exclusivamente de carácter exploratorio.

La institución precisó que la autorización otorgada en julio de 2024 no ha arrojado hallazgos de importancia económica y que las pruebas geofísicas aerotransportadas realizadas en octubre del pasado año no identificaron yacimientos viables, por lo que no se ha avanzado hacia ninguna fase de explotación.

Energía y Minas reiteró que la exploración minera es una práctica técnica regulada que no implica extracción comercial y que todas las acciones se desarrollan bajo la supervisión del Estado dominicano, en cumplimiento de la Ley Minera y la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.