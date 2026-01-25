Abinader recibe en Santiago al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

De derecha a izquierda: Raquel Arbaje, Luis Abinader, José Antonio Kast y María Pía Adriasola en la Casa Presidencial de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, recibieron la noche del sábado al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y a su esposa María Pía Adriasola, en la Casa Presidencial de Santiago.

"Es un honor recibir al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y a su esposa María Pía Adriasola, en nuestra Casa Presidencial de Santiago. En compañía de mi esposa Raquel Arbaje, damos la bienvenida a una visita que fortalece el diálogo y la amistad entre Chile y la República Dominicana", expresó Abinader a través de sus redes sociales.

La visita de Kast a República Dominicana forma parte de una gira regional previa a su toma de posesión, y contempla una agenda conjunta con el gobierno dominicano en temas de seguridad fronteriza, cooperación institucional y relaciones bilaterales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/saveclipapp621312096185547477610529392260350505061150714n-1c7de0c5.jpg José Antonio Kast yMaría Pía Adriasola en Casa Presidencial de Santiago. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/saveclipapp619899629185547477880529392957937125187245477n-f58c204a.jpg Recibimiento deJosé Antonio Kast y María Pía Adriasola en Casa Presidencial de Santiago. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Para hoy domingo, Abinader tiene previsto visitar la verja perimetral de Dajabón, junto al político chileno, Kast.

En el encuentro se prevé un recorrido en el que ambos mandatarios escuchen una exposición del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre "sobre los avances de la verja perimetral".

Según una nota informativa enviada por la Presidencia, también estarán presentes el canciller dominicano, Roberto Álvarez, el ministro de Vivienda, Ito Bisonó y otros invitados.

Agenda

A propósito de la visita de Abinader a Dajabón, el gobernante desarrollará una amplia agenda de actividades oficiales que incluye inauguraciones de obras de infraestructura sanitaria, educativa, deportiva, de irrigación y encuentros con jóvenes estudiantes.