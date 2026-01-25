El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a funcionarios que le acompañarán en su gobierno, examinó este domingo la estrategia migratoria y de control fronterizo que se implementa en la República Dominicana para decidir la que aplicará en su país.

Kast visitó hoy la provincia dominicana de Dajabón junto al mandatario de la nación caribeña, Luis Abinader, en donde observó y se le explicó el proceso de construcción de la verja que divide una porción de la zona limítrofe con Haití.

"Aquí nos han explicado una parte de lo que es el control fronterizo, que consiste en la construcción de unas rejas, una verja con toda la medida de seguridad, tanto de control electrónico (como) de todo tipo; también de control físico, con despliegue importante del Ejército", dijo Kast.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-25-at-21937-pm-4f25946e.jpeg Un tramo de la verja que divide a la República Dominicana con Haití. (FUENTE EXTERN)

El ultraderechista, que asumirá la Presidencia de Chile el 11 de marzo, elogió la creación de una zona franca fronteriza en la República Dominicana, que "permite traspasar la manufactura de ciertos bienes a Haití" y con lo que se "colabora" con la economía del vecino país, a la vez que se combate el flujo migratorio y de mercadería clandestina.

Sostuvo que esa colaboración ayuda en la solución a la crisis humanitaria de la nación más pobre de América.

Aunque también en Chile hay una zona limítrofe en la parte norte y lugares de intercambio comercial con Bolivia y Perú, señaló que "hay un sistema distinto" en la República Dominicana con las zonas francas.

Sin embargo, el futuro mandatario chileno reconoció que "cada país tiene sus propias dificultades, sus propias características", pero que "es muy importante conocer el terreno" de la política migratoria dominicana.

"Contar con la colaboración de la confección en el tema de mano de obra en Haití (en la zona franca), eso permite, por lo que hemos podido ver, el trabajo para cerca de 18 a 20,000 personas en Haití que colaboran con eso para la economía familiar", agregó.

El parque industrial al que se refiere es Codevi, ubicado en la frontera de Juana Méndez con Dajabón.

Evalúan la mejor alternativa

La exfiscal chilena, Trinidad Steinert, quien será la ministra de Seguridad, afirmó que evalúan "la mejor alternativa" de seguridad migratoria para su país.

Sostuvo que lo más importante será adoptar medidas tecnológicas y físicas que garantice la paz en Chile.

El político ultraderechista viajó a la República Dominicana acompañado también por quien será su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Tras culminar su visita a la República Dominicana, Kast se trasladará a El Salvador, donde se prevé que se reúna con el presidente de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno.