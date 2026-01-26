Rafael Féliz niega que recaudara dinero con fines políticos durante su gestión en el ITLA

Rafael Féliz García, exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y exministro de la Juventud. ( FUENTE EXTERNA )

El exfuncionario Rafael Féliz García negó categóricamente este lunes que durante su gestión como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) "se exigieran, condicionaran o vincularan nombramientos, ascensos, permanencias o beneficios laborales a aportes económicos o a la pertenencia a estructuras políticas".

A tres días de su destitución del cargo y tras varias semanas de especulación, a raíz de una investigación presentada por la periodista Nuria Piera sobre una presunta estructura interna de recaudación de fondos con fines políticos, Féliz García rechazó los señalamientos, al asegurar que estos no se corresponden con la realidad y que afectan su honor y su integridad moral.

"Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política", estableció el también exministro de la Juventud a través de sus redes sociales.

Agregó que, con el objetivo de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitó formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del Itla, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Indicó que este proceso ya inició y cuenta con toda su colaboración.

Crecimiento patrimonial

En relación con los cuestionamientos sobre su crecimiento patrimonial durante su paso por la administración pública, explicó que todos sus bienes fueron adquiridos mediante financiamientos bancarios ordinarios.

Féliz García precisó que el apartamento adquirido en 2023, ubicado en el mismo edificio donde ha residido durante toda su vida, tiene una dimensión de 105.43 metros cuadrados habitables, con acceso a la azotea, y aclaró que no se trata de un penthouse.

"En el año 2023 adquirí en ese mismo edificio un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de 10,735,000 pesos. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial".

Aseguró que dichas obligaciones mantienen un saldo pendiente "superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años".

Asimismo, indicó que el vehículo mencionado en el reportaje y consignado en su última declaración jurada de bienes fue adquirido mediante un préstamo bancario y posteriormente vendido en 2025, con el objetivo de "saldar íntegramente la obligación correspondiente".

Situación de la sociedad mercantil

Con respecto a una sociedad mercantil registrada en la provincia de Pedernales, aclaró que esta nunca desarrolló actividad operativa ni realizó transacciones comerciales, al tratarse únicamente de una iniciativa que no llegó a concretarse. "No pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio", manifestó.

Féliz García afirmó que durante más de cinco años de servicio público administró recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia.

En su declaración, reconoció el rol fundamental de la prensa en la investigación y difusión de hechos de interés público, al tiempo que reiteró su disposición a que cualquier aspecto de su gestión o situación patrimonial sea examinado por los organismos competentes.