Abinader designa comisión de veeduría que supervisará ejecución de obras deportivas

El presidente Luis Abinader habla con los medios de comunicación tras culminar una reunión con la comisión de veeduría. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este martes una comisión de veeduría, que será responsable del seguimiento y supervisión del proceso de contratación y ejecución de las obras deportivas financiadas con 2,000 millones de pesos recuperados de actos de corrupción.

La Comisión de Veeduría está integrada por: Milton Ray Guevara, Persio Maldonado, Luisín Mejía, monseñor Héctor Rafael Rodríguez y José Joaquín Puello.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/whatsapp-image-2026-01-27-at-162337-bf7d54d8.jpeg El presidente Luis Abinader juramenta la comisión de veeduría en el Palacio Nacional. (KEVIN RIVAS)

Acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, durante el acto de juramentación de la comisión, el mandatario destacó que "estos recursos han sido recuperados por el Estado dominicano como parte de procesos judiciales en curso y hoy son reinvertidos en beneficio del deporte y de la sociedad".

La comisión velará por la legalidad, transparencia y correcta ejecución de las obras, garantizando el uso responsable de los recursos públicos.

El presidente Abinader adelantó que varios de los procesos de licitaciones serán colgados hoy en la página compras y contrataciones públicas.

Funciones de la comisión

La citada comisión debe realizar visitas periódicas a los lugares de construcción para verificar los avances y revisar el cumplimiento del cronograma programado.

También deberá asegurarse de que el avance físico de la obra sea proporcional al avance financiero de la misma y solicitar al personal de ingeniería la información necesaria para aclarar dudas que pudieran surgir.

La comisión elaborará un informe final para presentar los resultados a las autoridades.

Obras a ejecutarse

Entre las obras señaladas para construcción y/o reparación con estos fondos se incluyen los complejos deportivos de La Vega y San Pedro de Macorís, así como el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y 25 polideportivos en municipios que no cuentan con este tipo de instalaciones.

"Con estas obras estaremos cerrando una brecha deportiva muy importante. Un techado multiuso no solo sirve para el baloncesto o el vóleibol, sino que se convierte en un verdadero centro de articulación social, comunitaria, religiosa y económica", destacó Kelvin Cruz.

Asimismo, anunció la reconstrucción casi total del Centro Olímpico de La Vega, que incluirá el remozamiento de la piscina olímpica y la pista de atletismo, la construcción de una nueva arena, la reconstrucción del estadio de béisbol, así como nuevas canchas de tenis y balonmano, entre otras instalaciones.

Cruz subrayó que estos recursos, recuperados de la corrupción, están siendo destinados a una de las áreas más sensibles del país: el deporte y la juventud.