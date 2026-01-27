Abinader dispone extradición de tres dominicanos solicitados por Estados Unidos

Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este martes por decreto la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la justicia de ese país por distintos cargos criminales.

La medida está contenida en los decretos números 41-26, 42-26 y 43-26, emitidos por el Poder Ejecutivo y dados a conocer por la Presidencia de la República.

Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.

Cargos contra Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte

Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Los cargos incluyen:

Cargo uno: Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1349.

Cargos nueve y diez: Fraude electrónico, en violación del título 18, secciones 2 y 1343.

Cargos doce al dieciséis: Fraude por correo postal, en violación del título 18, secciones 2 y 1341.

Cargo diecisiete: Asociación delictuosa para cometer lavado de activos derivados del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, sección 1956(h).

Cargo diecinueve: Lavado de activos, en violación del título 18, secciones 2 y 1956(a)(1)(B)(i).

Extradición por asesinato en Massachusetts

En tanto, Wady Joel Díaz Meléndez fue solicitado por la Corte Superior de la Mancomunidad de Massachusetts, condado de Suffolk, por un cargo de asesinato en primer grado, conforme al caso número 1984CR00354, cuya acusación formal fue presentada el 27 de junio de 2019.

El cargo está tipificado como violación del capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.

Lavado de activos

Asimismo, el dominicano Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, conforme a la acusación del caso criminal número 1:24-cr-10138, presentada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

El expediente señala violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1957.

Te puede interesar Acusada en Operación Guepardo compitió en reinado de belleza dentro de cárcel colombiana