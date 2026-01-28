Abinader advierte irá a los tribunales si Aerodom no comienza construcción de terminal en el AILA

El presidente Luis Abinader advirtió este lunes que estaría dispuesto a acudir a los tribunales si Vinci Airports, empresa matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), no comienza la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

Durante un encuentro con líderes de opinión, el mandatario manifestó que si la compañía no procede como lo acordado, estarían dispuesto a ir a los tribunales.

El primer picazo para la nueva terminal del AILA fue dado por Abinader y ejecutivos de Vince Airports en agosto del 2025, pero el proyecto no presenta avances.

En el encuentro, Abinader indicó que otorgó la renovación del contrato de operación de los aeropuertos dominicanos a la empresa francesa con el propósito de que tuviera el tiempo y las condiciones para hacer las mejoras, pero sus ejecutivos no han cumplido con el plazo a pesar de las conversaciones.

En diciembre pasado, el ministro de Turismo, David Collado, también instó a Aerodom a comenzar la obra y ponerse al día tal y como lo han hecho otras terminales aéreas de país.

Respuesta de Aerodom

Luis José López, vocero de Aerodom, señaló que la nueva terminal avanza conforme al cronograma y en cumplimiento del contrato de concesión.

"Este proyecto de gran envergadura, conforme a las prácticas internacionales estándar, contempla fases preparatorias y técnicas esenciales. Si bien estas etapas no siempre son visibles en el sitio, son fundamentales para garantizar una construcción eficiente y sin interrupciones", indicó.

Reiteró el diálogo con las autoridades y dijo que la empresa entregará la obra en el plazo establecido. No se han recibido quejas recientes relacionadas con los parqueos y sobre la multa de los cinco millones, indicó que el tema se encuentra en conversación con la Comisión Aeroportuaria.

Sobre el Monorriel de Santo Domingo

Durante el encuentro con los comunicadores, el mandatario habló sobre el estudio técnico realizado al Monorriel de Santo Domingo, el cual tendrá un costo de 800 a 900 millones de dólares.

Abinader reconoció que la obra no estará lista en su gestión, pero que será un legado suyo en favor del país.