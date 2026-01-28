Abinader autoriza extradición a EE. UU. de dominicano acusado de narcotráfico y lavado de activos
La medida se efectuó mediante el decreto número 48-26
El presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición del dominicano Pedro José Espinal Arthur, requerido por las autoridades de Estados Unidos por la presunta comisión de varios delitos.
La medida se efectuó mediante el decreto número 48-26, emitido y dado a conocer este miércoles.
Espinal Arthur será extraditado en relación con los cargos imputados en la Acusación Criminal número 24-025 (PAD), presentada el 31 de enero de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Cargos
Según el decreto, el imputado está acusado de asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de activos, así como de poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene cocaína.
- Además, enfrenta cargos de complicidad en la posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía cocaína, y de complicidad en el lavado de instrumentos monetarios (cargos cuarto, quinto y sexto).
La disposición presidencial también ordena remitir el decreto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, para su conocimiento y ejecución.