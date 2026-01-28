Abinader firma reglamento de aplicación e implementación de la nueva ley de Contrataciones Públicas

El presidente Luis Abinader (c) firma el reglamento de la nueva ley de Contrataciones Públicas. Le acompañan, de izquierda a derecha, Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas; Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Andres Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader encabezó la tarde de este miércoles el acto de firma del Reglamento de Aplicación e Implementación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que entró en vigencia hoy tras agotarse los 180 días de plazo, luego de su promulgación por parte del mandatario el 28 de julio del pasado 2025.

Este reglamento traduce los principios de la Ley en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que conforman el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

"A partir de hoy, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia plena y con carácter obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepciones", expresó Abinader.

Agregó: "Cada ministerio, cada dirección, cada órgano público deberá ajustar su gestión contractual a este nuevo marco normativo. Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, busca fortalecerla; no busca paralizar al Estado, busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable".

Acciones del Gobierno para la implementación

El mandatario aseguró que en esta etapa de implementación el Gobierno acompañará a las instituciones, capacitará a los servidores públicos y a los proveedores y brindará todas las orientaciones necesarias para una correcta aplicación de la normativa.

Reiteró que esta nueva ley consolida un modelo moderno de administración pública, donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.

De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que este paso no constituye un simple acto administrativo, sino que representa la consolidación de una reforma estructural largamente esperada por la ciudadanía.

Explicó que el reglamento fue elaborado mediante un proceso técnico riguroso, desarrollado de manera articulada con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y sustentado en los principios que inspiran la nueva ley: planificación, competencia, integridad, trazabilidad y control.

Subrayó que su cumplimiento es obligatorio para todas las instituciones sujetas al sistema, sin excepciones ni interpretaciones discrecionales.

"Ya no se trata únicamente de cumplir procesos, sino de comprender que contratar es gobernar; que al decidir cómo, cuándo y con quién contratar genera un impacto directo en la calidad de los servicios públicos, en la confianza ciudadana y en la legitimidad del Estado", manifestó.

Agregó que la implementación de la nueva Ley se realizará de manera gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma aprobado, garantizando la correcta adaptación institucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas.

Sobre la nueva ley

La nueva Ley 47-25 da un impulso histórico a las Mipymes y las mipymes mujeres, incrementando la reserva del 20 % al 30 % del presupuesto de compras; endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas; establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), así como la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.

Este jueves la DGCP emitirá una resolución que orientará los próximos pasos institucionales para garantizar la correcta implementación de la ley.