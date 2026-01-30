Juramentan a Martha Feliú Caraballo como directora regional Yuma del programa Supérate

Martha Feliú Caraballo al momento de ser juramentada como directora regional Yuma del programa Supérate, durante el acto celebrado en Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Martha Feliú Caraballo asumió como nueva directora regional Yuma del programa Supérate, con sede en Higüey, provincia La Altagracia, quien tendrá a su cargo la coordinación de las acciones de protección social en las provincias La Altagracia, El Seibo y La Romana.

Al pronunciar su discurso de toma de posesión, Feliú Caraballo expresó su gratitud por la confianza depositada en ella y reafirmó su responsabilidad ética y social frente al cargo.

"Asumo esta designación con humildad, pero con la firme responsabilidad de trabajar sin descanso en beneficio de nuestra gente, impactando de manera positiva la vida de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad", manifestó.

Agradeció a su familia por el acompañamiento y las enseñanzas recibidas, destacando los valores de solidaridad, ética y servicio público que han guiado su trayectoria.

Asimismo, reconoció el respaldo de la directora general de Supérate, doctora Mayra Jiménez, a quien agradeció por su confianza y por mantener una visión de gestión enfocada en llevar soluciones concretas a los territorios.

"Supérate es más que un bono. Es una política social que trabaja con las personas que más nos necesitan. Mi compromiso es ofrecer un trato humano y cálido, y ser recordada como una servidora pública que abrió puertas y oportunidades para el desarrollo de nuestra región", afirmó.

De igual manera, valoró el trabajo realizado por la directora saliente, Zoraida Mota, destacando su gestión y expresando su disposición de apoyarse en su experiencia para dar continuidad a los programas y metas institucionales.

Balance presentado por la encargada saliente

Durante el acto, la encargada saliente Zoraida Mota presentó un balance de su gestión, resaltando los avances alcanzados en materia de protección social en la región Yuma, con énfasis en la provincia La Altagracia.

Informó sobre el aumento significativo de los subsidios del programa Supérate, la ampliación de la cobertura de los bonos Aliméntate, Gas y Luz, así como el impacto positivo de estas transferencias en la economía local y el comercio de las comunidades.

Mota destacó además la entrega de más de 31,000 tarjetas Supérate desde el año 2020 en La Altagracia y la capacitación de más de 8 mil personas a través de acciones formativas orientadas al fortalecimiento de capacidades y la inclusión social, alineadas con la visión del Gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader de dignificar a las personas y consolidar una política social más justa y eficiente.

Antecedentes de Martha Feliú

Tras su juramentación, se resaltaron los antecedentes profesionales de Martha Feliú Caraballo, quien cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público y la comunicación.

Desde el año 2020 se desempeñó como directora provincial del Ministerio de la Mujer en La Altagracia, donde lideró importantes iniciativas orientadas a la protección de los derechos de las mujeres, el empoderamiento económico, la prevención de la violencia de género y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional en favor de poblaciones vulnerables.

Su experiencia como comunicadora ha sido un valor agregado en su gestión pública, facilitando una relación cercana y efectiva con las comunidades, los medios de comunicación y las instituciones del Estado, así como la adecuada socialización de las políticas públicas y programas sociales.

Con su designación como directora regional Yuma de Supérate, se espera el fortalecimiento de los programas de asistencia social, inclusión y acompañamiento a familias en condiciones de vulnerabilidad, con una gestión orientada a resultados, eficiencia institucional y presencia activa en los territorios.

El programa Supérate es la principal estrategia del Estado dominicano en materia de protección social, dirigida a mejorar la calidad de vida de miles de familias mediante transferencias económicas condicionadas, capacitación y acceso a servicios esenciales, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al bienestar social.

