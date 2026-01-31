Abinader entrega saneamiento de la cañada Los Peralejos en Santo Domingo Oeste

Durante el acto, el mandatario afirmó que el valor de las obras públicas debe medirse por su impacto social y no por el monto de la inversión. ( DIARIO LIBRE/ BRAYLIN PAREDES )

El presidente Luis Abinader entregó este sábado los trabajos de saneamiento de la cañada Los Peralejos, en Santo Domingo Oeste, una obra ejecutada con una inversión superior a los 223 millones de pesos y que beneficia de manera directa a más de 30,000 residentes.

Durante el acto, el mandatario afirmó que el valor de las obras públicas debe medirse por su impacto social y no por el monto de la inversión.

Abinader informó que el Gobierno concluirá este año más de un 30 % de los kilómetros de saneamiento de cañadas del Gran Santo Domingo y que, al finalizar su gestión, se habrán intervenido cerca de 50 kilómetros.

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, explicó que el proyecto forma parte del programa de recuperación de 45 kilómetros de cañadas que desarrolla la institución desde 2020, de los cuales ya se han entregado 19 kilómetros.

Suberví indicó que la obra impacta de manera directa a los sectores Los Peralejos, Los Ángeles y Los Girasoles, y que de forma paralela la CAASD ejecuta trabajos de saneamiento en la cañada de Los Girasoles, así como el drenaje pluvial de la avenida Monumental.

Impacto social y beneficios para la comunidad

Además, informó que se encuentra en proceso de licitación un tramo adicional de 50 metros lineales de un afluente de Los Peralejos.

Según explicó, la intervención reduce la vulnerabilidad ante inundaciones, mejora las condiciones sanitarias y preserva la capacidad hidráulica del cauce, además de recuperar espacios para el uso comunitario.

Dijo que durante décadas, la cañada Los Peralejos representó un foco de contaminación y un riesgo para los residentes, especialmente durante las lluvias, cuando se registraban desbordamientos.

Manifestó que los trabajos incluyeron el encajonamiento de la cañada, la instalación de tuberías de hasta 60 pulgadas de diámetro y la intervención de 1,430 metros lineales de infraestructura para la conducción de aguas residuales y pluviales.

También se realizaron acciones de mejoramiento habitacional, entre ellas la demolición y reconstrucción de una edificación de tres niveles en riesgo de colapso, así como el remozamiento de viviendas en condiciones críticas.