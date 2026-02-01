×
Abinader
Abinader

Otro decreto: Abinader nombra a César Cerda Minaya en Coraamon

Es la segunda designación dada a conocer este domingo por la Presidencia

    Expandir imagen
    Otro decreto: Abinader nombra a César Cerda Minaya en Coraamon
    César Cerda Minaya. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader designó a César Enmanuel Cerda Minaya como director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coraamom), mediante el Decreto núm. 66-26, comunicó la Presidencia este domingo la Presidencia.

    La norma presidencial tiene fecha del pasado 31 de enero, pero fue dado a conocer hoy.

    En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 4 del Decreto núm. 514-20, emitido el 29 de septiembre de 2020, como parte de los ajustes administrativos dispuestos. La entidad era dirigida por Roque Alexio Badía Ventura.

    La disposición fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a los procedimientos establecidos.

    La Comaarom es la entidad responsable de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la provincia Monseñor Nouel, con el objetivo de garantizar servicios eficientes y sostenibles a la población.

    El decreto establece que la medida sea remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a los procedimientos legales vigentes.

