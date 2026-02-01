Presidente Abinader nombra a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del ITLA

El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), informó la tarde de este domingo la Presidencia. Sustituye en el cargo a Rafael Féliz, destituido por el mandatario en medio de denuncias de irregularidades en su gestión en la entidad.

Su nombramiento está contenido en el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 y dado a conocer hoy.

La disposición fue adoptada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128 de la Constitución y la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y ordena su notificación a las instituciones correspondientes para fines de conocimiento y ejecución.

Trayectoria de Rosario Bernard

La Presidencia de la República resaltó "la amplia trayectoria profesional y académica de Rosario Bernard, destacando sus más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial.

De acuerdo con lo señalado, Bernard cuenta con estudios de Doctorado en Ingeniería Informática y ha ocupado posiciones estratégicas en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su desempeño como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La Presidencia subrayó que, a lo largo de su carrera, el nuevo rector ha coordinado proyectos de alto impacto relacionados con la digitalización de servicios públicos, la educación virtual, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, así como la gestión de alianzas de cooperación con organismos internacionales y la optimización de inversiones públicas en tecnología.

En el ámbito académico, se destacó su labor docente por más de dos décadas y su experiencia en cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas. Asimismo, se valoró su conocimiento directo del ITLA, institución en la que previamente desempeñó funciones en áreas como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación.

La designación de Bernard, dijo la Presidencia en una nota de prensa, forma parte del proceso de fortalecimiento del tren gubernamental impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a consolidar instituciones más eficientes, modernas y alineadas con los desafíos del desarrollo nacional. Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de colocar al frente de entidades estratégicas a profesionales con alta capacidad técnica y visión estratégica, en beneficio de la ciudadanía.