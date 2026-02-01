Presidente Abinader nombra a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del ITLA
Su nombramiento está contenido en el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 y dado a conocer hoy
El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), informó la tarde de este domingo la Presidencia. Sustituye en el cargo a Rafael Féliz, destituido por el mandatario en medio de denuncias de irregularidades en su gestión en la entidad.
Su nombramiento está contenido en el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 y dado a conocer hoy.
La disposición fue adoptada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128 de la Constitución y la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y ordena su notificación a las instituciones correspondientes para fines de conocimiento y ejecución.
El ITLA se mueve entre el brillo tecnológico y la sombra de la politización
El presidente Abinader destituye a Rafael Féliz García como rector del ITLA
Rafael Féliz niega que recaudara dinero con fines políticos durante su gestión en el ITLA
Trayectoria de Rosario Bernard
La Presidencia de la República resaltó "la amplia trayectoria profesional y académica de Rosario Bernard, destacando sus más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial.
De acuerdo con lo señalado, Bernard cuenta con estudios de Doctorado en Ingeniería Informática y ha ocupado posiciones estratégicas en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su desempeño como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La Presidencia subrayó que, a lo largo de su carrera, el nuevo rector ha coordinado proyectos de alto impacto relacionados con la digitalización de servicios públicos, la educación virtual, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, así como la gestión de alianzas de cooperación con organismos internacionales y la optimización de inversiones públicas en tecnología.
En el ámbito académico, se destacó su labor docente por más de dos décadas y su experiencia en cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas. Asimismo, se valoró su conocimiento directo del ITLA, institución en la que previamente desempeñó funciones en áreas como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación.
La designación de Bernard, dijo la Presidencia en una nota de prensa, forma parte del proceso de fortalecimiento del tren gubernamental impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a consolidar instituciones más eficientes, modernas y alineadas con los desafíos del desarrollo nacional.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de colocar al frente de entidades estratégicas a profesionales con alta capacidad técnica y visión estratégica, en beneficio de la ciudadanía.