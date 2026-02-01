×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ITLA
ITLA

Presidente Abinader nombra a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del ITLA

Su nombramiento está contenido en el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 y dado a conocer hoy

    Expandir imagen
    Presidente Abinader nombra a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del ITLA
    Jimmy Rosario Bernard es el nuevo rector del ITLA. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), informó la tarde de este domingo la Presidencia. Sustituye en el cargo a Rafael Féliz, destituido por el mandatario en medio de denuncias de irregularidades en su gestión en la entidad.

    Su nombramiento está contenido en el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 y dado a conocer hoy.

    La disposición fue adoptada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128 de la Constitución y la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y ordena su notificación a las instituciones correspondientes para fines de conocimiento y ejecución.

    Trayectoria de Rosario Bernard

    La Presidencia de la República resaltó "la amplia trayectoria profesional y académica de Rosario Bernard, destacando sus más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial.

    De acuerdo con lo señalado, Bernard cuenta con estudios de Doctorado en Ingeniería Informática y ha ocupado posiciones estratégicas en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su desempeño como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

    La Presidencia subrayó que, a lo largo de su carrera, el nuevo rector ha coordinado proyectos de alto impacto relacionados con la digitalización de servicios públicos, la educación virtual, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, así como la gestión de alianzas de cooperación con organismos internacionales y la optimización de inversiones públicas en tecnología.

    En el ámbito académico, se destacó su labor docente por más de dos décadas y su experiencia en cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas. Asimismo, se valoró su conocimiento directo del ITLA, institución en la que previamente desempeñó funciones en áreas como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación.

    La designación de Bernard, dijo la Presidencia en una nota de prensa, forma parte del proceso de fortalecimiento del tren gubernamental impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a consolidar instituciones más eficientes, modernas y alineadas con los desafíos del desarrollo nacional. 

    Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de colocar al frente de entidades estratégicas a profesionales con alta capacidad técnica y visión estratégica, en beneficio de la ciudadanía.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.