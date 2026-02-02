Luis Abinader llega a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026

El presidente Luis Abinader estrechando la mano de la ministra del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y de Gabinete para Asuntos Estratégicos, Huda Al Hashimi a su llegada a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader llegó este lunes a Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EUA), para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS).

A su llegada, el mandatario fue recibido por la ministra del Gobierno de los EAU y de Gabinete para Asuntos Estratégicos, Huda Al Hashimi, y el embajador de la República Dominicana ante los EAU, Renso Antonio Herrera Franco.

Con la participación de la República Dominicana en este diálogo multilateral, se busca la modernización del Estado, la atracción de inversiones y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.

Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 La Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 es un foro que reúne a cientos de gobernantes de distintos países del mundo y a empresarios e inversionistas que se celebrará del 3 al 5 de febrero bajo el lema "Dando forma al futuro de los gobiernos".

Temas de discusión en la cumbre

Durante la cumbre, el presidente Abinader se unirá a otros líderes mundiales para debatir temas relacionados con la prosperidad económica y las oportunidades emergentes, además de sostener encuentros bilaterales con presidentes suramericanos y representantes de la comunidad dominicana.

El presidente Luis Abinader a su llegada a los Emiratos Árabes Unidos (EUA), para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS) este 2 de febrero de 2026. (FUENTE EXTERNA)

La Cumbre Mundial de Gobiernos es un evento anual de alto nivel que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, funcionarios, expertos y representantes del sector privado, con el objetivo de debatir sobre el futuro, la innovación tecnológica, las políticas públicas y la sostenibilidad.

Desde su creación en 2013, se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas entre líderes de opinión y formuladores de políticas.

Enfoque en innovación y sostenibilidad

El evento busca forjar soluciones a los desafíos globales venideros, con énfasis en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional.

La Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, a través de sus eventos, diálogos y otras iniciativas, se enfoca en aprovechar la innovación y la tecnología para abordar los desafíos universales que enfrenta la humanidad.

La delegación dominicana que acompaña al jefe de Estado dominicano está compuesta por los ministros de Hacienda, Magín Díaz; de Administración Pública, Sigmund Freund; y de Vivienda y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó.

Asimismo, también se encuentran el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard, y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán.

