RD refuerza su proyección internacional en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026

La República Dominicana impulsa su proyección internacional, consolida su posicionamiento como referente regional en materia económica y reafirma su compromiso con la innovación con la participación del presidente Luis Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit, WGS), un foro internacional que reúne en Dubái a líderes y expertos para debatir sobre el futuro de las políticas públicas, la innovación y el desarrollo sostenible.

La presencia del mandatario en este escenario refleja el posicionamiento del país y su posicionamiento como una economía estable, confiable y abierta a la inversión y a la modernización del Estado.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó que la participación del país en la cumbre evidencia los avances alcanzados en estabilidad macroeconómica, atracción de inversiones y fortalecimiento institucional, así como el compromiso del Gobierno con la adopción de soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo y el bienestar social.

El evento, que se celebra desde este martes hasta el jueves 5 bajo el lema "Dando forma al futuro de los gobiernos", incluye debates sobre transformación económica, innovación en las finanzas públicas, sostenibilidad y cooperación internacional.

La delegación dominicana está integrada además por los ministros de Vivienda y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund, y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro.

Como parte de la agenda, se desarrollarán reuniones bilaterales con líderes de distintos países para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de desarrollo tecnológico.

La Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra desde hace 13 años, es organizada bajo el liderazgo del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernador de Dubái, y se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas y la creación de alianzas estratégicas a nivel global.