Luis Abinader destaca en Dubái los avances del aeropuerto de Manzanillo

El presidente Luis Abinader durante su participación en un panel de la Cumbre de Gobiernos 2026 junto al chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem. ( FUENTE EXTERNA )

Durante su participación en la World Governments Summit 2026 (Cumbre Mundial de Gobiernos), el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció que la construcción del aeropuerto de Manzanillo , en la provincia Montecristi, avanza como una obra estratégica que posicionará al país como un hub logístico en el comercio internacional.

El mandatario destacó que el proyecto de Manzanillo, desarrollado con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo ampliar la capacidad logística nacional, facilitar las exportaciones y fortalecer la conectividad del país, en especial con mercados de América Latina, el Caribe y la costa este de Estados Unidos.

En esa línea, el jefe de Estado enfatizó que la terminal incorporará 1,200 megavatios de generación eléctrica, con énfasis en la región norte, como parte del plan para asegurar el equilibrio energético y sostener el desarrollo industrial.

Diversificación logística

Abinader destacó que la ubicación geográfica de la República Dominicana convierte al país en un puente natural entre regiones estratégicas, lo que, unido a proyectos como el aeropuerto de Manzanillo, permite aprovechar al máximo su potencial como hub logístico regional.

El mandatario enfatizó que la integración de infraestructura aeroportuaria moderna con sectores como los puertos, zonas francas, turismo y generación eléctrica fortalece la competitividad nacional y genera condiciones favorables para atraer inversión extranjera directa.

"El desarrollo económico requiere instituciones fuertes, respeto a la ley y políticas que fomenten la confianza de los inversionistas", proyectó el mandatario.

Diversificación económica

Además del impulso al sector logístico, Abinader subrayó que el país continúa avanzando en un modelo económico diversificado. Las exportaciones dominicanas abarcan desde productos tradicionales como el tabaco hasta sectores de alto valor agregado, como equipos médicos y eléctricos. También resaltó la contribución económica de industrias culturales y deportivas, como el béisbol profesional.

Indicó que la combinación de operaciones de carga y turismo ha demostrado ser un modelo exitoso para el país y poder replicarlo de forma sostenible.

Acompañantes oficiales y respaldo político

En su participación, Abinader estuvo acompañado por:

El ministro de Hacienda, Magín Díaz

El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund

El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued

La directora ejecutiva de ProDominicana , Biviana Riveiro

, La directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard

El director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán

El embajador ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco

