Abinader se reúne con dominicanos en Emiratos Árabes Unidos y resalta su aporte al país

El presidente Luis Abinader se reunió con la comunidad dominicana en Emiratos Árabes Unidos (Dubái). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo un encuentro este martes con la comunidad dominicana residente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el marco de su agenda en ese país, a quienes expresó su orgullo por el aporte que realizan desde el exterior y los definió como ejemplo de buenos ciudadanos en el mundo.

Durante el intercambio, el mandatario reiteró su interés en mantener un contacto directo con la diáspora dominicana y escuchar sus inquietudes. "Siempre me gusta compartir y sentir ese orgullo de los dominicanos dondequiera que asistimos", expresó al agradecer la presencia de los asistentes.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Abinader destacó que la República Dominicana continúa avanzando en medio de los retos, con mejoras en indicadores sociales y económicos.

Orgullo y vínculo con la diáspora

En el encuentro, líderes comunitarios y jóvenes profesionales dominicanos en los Emiratos Árabes Unidos expresaron su orgullo y compromiso con la República Dominicana, resaltando el esfuerzo por preservar la identidad cultural y el sentido de pertenencia en el exterior.

Entre los temas abordados figuró la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales mediante la apertura de vuelos directos entre ambos países.

El presidente confirmó que el tema forma parte de las conversaciones oficiales con el Gobierno emiratí y destacó el crecimiento del turismo dominicano y el potencial de Santo Domingo como centro de conexión regional.

En el ámbito educativo, jóvenes dominicanos manifestaron su interés en contribuir al desarrollo del país. Abinader valoró estas iniciativas y expuso los avances en infraestructura escolar, transporte estudiantil, educación técnica y formación bilingüe, destacando la importancia de la mentoría desde el exterior.

El mandatario reiteró que la educación es un eje prioritario de su gestión e instó a la diáspora a orientar a jóvenes mediante programas como Beca Tu Futuro. También informó sobre la expansión del Infotep, los politécnicos, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y las ciudades universitarias de la UASD en distintas provincias.

Durante el diálogo se trataron, además, temas vinculados a servicios consulares, inversión y tecnología. El jefe de Estado reconoció dificultades en la emisión de pasaportes y señaló que la implementación del pasaporte biométrico permitirá agilizar los procesos.

Asimismo, destacó el récord histórico de inversión extranjera directa, el rol de ProDominicana y el Plan Estratégico Nacional de Inteligencia Artificial en alianza con Nvidia.