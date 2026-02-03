El nuevo rector del ITLA anuncia auditoría tras su juramentación

El nuevo rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, habla luego de su juramentación, acompañado por el titular del Mescyt, Franklin García Fermín. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, anunció este martes que durante su gestión se realizará una auditoría institucional, al considerar que es un proceso normal y necesario al asumir la dirección de una entidad pública.

"Sí, debe hacerse una auditoría porque es lo normal. Cuando uno llega a una institución debe ver qué le están entregando y me tocará a mí también ser auditado en su momento", expresó Rosario Bernard al ser cuestionado tras su juramentación

Juramentación

Rosario Bernard fue juramentado la mañana de este martes por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, tras su designación mediante el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026 por el presidente de la República, Luis Abinader.

El acto fue encabezado por el titular del Mescyt y contó con la presencia de autoridades del ministerio, asesores del área de educación superior y colaboradores del Poder Ejecutivo .

Durante la ceremonia, García Fermín destacó la trayectoria académica y profesional del nuevo rector, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito tecnológico y de la educación superior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/whatsapp-image-2026-02-03-at-33732-pm-19396b23.jpeg Momento en que Jimmy Rosario Bernard jura cumplir la Constitución y las normativas del ITLA tras su designación como rector de la institución. (FUENTE EXTERNA)

Enfoque de su gestión

En sus primeras declaraciones, Rosario Bernard agradeció la confianza depositada por el presidente de la República y aseguró que su gestión estará enfocada en la internacionalización del ITLA, la actualización de la oferta curricular, la expansión de los programas tecnológicos y el impulso de la educación continuada.

Señaló la importancia de mantener los avances logrados por gestiones anteriores y de seguir creando oportunidades para que más jóvenes se formen en áreas de alta tecnología, contribuyendo al desarrollo productivo y la innovación del país.

Con relación con los programas de becas y formación docente, Rosario Bernard indicó que forman parte de las prioridades de su gestión.

"Sí, esa es una de las estrategias que tenemos. Hace más de 20 años existió el programa Profesor Conectado; definitivamente hay que hacer algo más actualizado en estos nuevos tiempos. Debemos retomar programas de becas y llegar a todas las comunidades. Es un deseo y una necesidad del presidente de la República que la tecnología llegue a todas partes", manifestó.