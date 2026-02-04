Abinader asegura en Dubái que República Dominicana es "uno de los países más seguros de la región"

De izquierda a derecha: el periodista Dan Murphy y los presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Paraguay, Santiago Peña, en el panel "Nuevo capítulo de América Latina: ¿Qué sigue?" este 4 de febrero de 2026 en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit) que "República Dominicana es uno de los países más seguros de la región".

"Hoy la República Dominicana es uno de los países más seguros de la región, y eso es resultado del trabajo conjunto y del fortalecimiento de nuestras instituciones", sostuvo.

Durante su participación en el panel "Nuevo capítulo de América Latina: ¿Qué sigue?", el mandatario indicó que los avances en materia de seguridad han fortalecido la confianza ciudadana y la credibilidad institucional del país.

Al referirse a la seguridad regional, el presidente señaló que el combate al crimen organizado requiere alianzas sólidas y confianza entre los Estados.

"No se puede luchar contra el crimen organizado ni el narcotráfico de manera aislada. La cooperación internacional ha sido clave para mejorar la seguridad en la República Dominicana", dijo.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que la confianza institucional también ha sido determinante para atraer inversión y generar crecimiento sostenido. Afirmó que el récord de inversión extranjera directa alcanzado por el país refleja la confianza en las instituciones dominicanas, la estabilidad política y la previsibilidad de las políticas públicas.

"El récord de inversión extranjera directa alcanzado refleja la confianza en nuestras instituciones, en la estabilidad política y en la previsibilidad de nuestras políticas públicas", señaló.

Economía y gobernanza

Al compartir escenario con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, el mandatario destacó que la República Dominicana avanza con una hoja de ruta orientada a duplicar el tamaño de su economía hacia el año 2036.

Entre los sectores que impulsarán el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), mencionó la inversión, la logística, la innovación y el desarrollo tecnológico.

En esa línea, subrayó que el desarrollo económico ha estado acompañado de una visión de largo plazo. "Hemos trazado una hoja de ruta clara hacia el 2036, con el objetivo de duplicar nuestra economía y seguir elevando la calidad de vida de nuestra gente", agregó.

El gobernante explicó que la diversificación productiva del país responde a una estrategia deliberada de desarrollo inclusivo.

Precisó: "Nuestra economía no depende de un solo sector. Turismo, zonas francas, agricultura y logística crecen de manera complementaria, fortaleciendo la resiliencia del país".

Abinader sostuvo que la gobernanza democrática y la confianza institucional son pilares esenciales para el desarrollo sostenible. Asimismo, aseguró que el país tiene un compromiso con la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar los desafíos globales.

"Siempre hemos estado comprometidos con la defensa de la democracia. No nos gusta la intervención; a nadie le gusta. Pero también entendemos que, en un mundo interconectado, la cooperación es indispensable", expresó.

El presidente aseveró que su administración está enfocada en el multilateralismo que "produzca soluciones concretas y que beneficie tanto a los países grandes como a los medianos".

Estabilidad en la región

Durante el panel, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, subrayó la importancia de defender la democracia frente a regímenes autoritarios y de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado.

Peña afirmó que la relación con los Estados Unidos debe entenderse como una asociación entre países soberanos, y destacó que naciones como Paraguay, Ecuador y la República Dominicana forman parte de un grupo de democracias de poder medio que están avanzando y asumiendo un rol responsable en la estabilidad del hemisferio occidental.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfatizó que la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional requiere cooperación bilateral y multilateral efectiva, especialmente en la región del Caribe.

Noboa valoró los resultados alcanzados por países que han fortalecido alianzas estratégicas y cooperación en materia de seguridad, situando a la República Dominicana como una referencia regional por su enfoque pragmático y por los avances logrados en estabilidad y seguridad, en línea con los planteamientos expuestos por el presidente Luis Abinader durante el panel.

