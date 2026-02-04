Publicidad oficial por excepción queda sujeta a reglas estrictas en nuevo reglamento

El presidente Luis Abinader firma el reglamento. Le acompañan, de izquierda a derecha, Carlos Pimentel, director de Contrataciones y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El nuevo reglamento de la reformada Ley de Contrataciones Públicas detalla reglas más específicas para la contratación de publicidad estatal mediante el régimen de excepción, cortando así cualquier discrecionalidad que pueda emanar de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Durante la pasada gestión de la Diecom, encabezada por Homero Figueroa, se contrataron servicios relacionados bajo esta modalidad, utilizando como justificación la confianza y experiencia del contratista, a pesar de que existía una aclaración emitida mediante resolución sobre el uso de ese tipo de procedimiento.

En el artículo 167 del nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley 47-25 se establecen cinco pautas para contratar publicidad estatal a través de medios de comunicación social y digital. La primera dispone que la orden de compra o el contrato debe emitirse o suscribirse directamente con el medio de comunicación o con la plataforma titular del espacio, programa o canal de difusión.

Otra de las pautas señala "que no exista intermediación comercial, agencias o representantes que encarezcan o distorsionen los precios del servicio".

En el 2024, mediante la Resolución RIC-114-2024, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) indicó a la Diecom que la justificación presentada para realizar un proceso de excepción en evaluación no constituía una condición que respaldara ese procedimiento.

La resolución fue emitida a raíz de una solicitud de investigación presentada por la Fundación Jurídica para la Defensa de los Pobres, en relación con un proceso de la Diecom que ascendió a 1,450 millones de pesos, del cual se beneficiaron cuatro empresas: Aordominicana, All Media, OMD Dominicana y Advanced Media Center.

A principios del 2025, estas mismas firmas volvieron a ser seleccionadas para contratos y adendas por un monto ascendente a 2,700 millones de pesos.

Contrataciones Públicas precisó a la Diecom que, para fundamentar un procedimiento de excepción por exclusividad, se debe realizar un estudio previo de mercado, en el que se determine que existe una cantidad limitada de proveedores con vocación de atender la necesidad institucional.

Las excepciones

Entre las circunstancias especiales que contempla la Ley de Contrataciones Públicas para recurrir a procedimientos de excepción figuran las emergencias, como catástrofes y crisis sanitarias; asuntos de seguridad nacional; situaciones de urgencia y otros casos similares.

También se incluye la contratación de publicidad a través de medios o plataformas de comunicación social y digital, siempre que la contratación se realice de forma directa con los medios o plataformas, sin intermediarios.

Aclaración de Contrataciones Públicas

Ayer, Contrataciones Públicas aclaró en un comunicado que, "cuando se trate de la contratación de centrales de medios, agencias de publicidad u otros intermediarios, dicha contratación no se encuentra amparada por el procedimiento de excepción, debiendo realizarse mediante los procedimientos ordinarios de selección, bajo criterios de competencia, transparencia e igualdad de trato, conforme a los principios y disposiciones generales del sistema nacional de contrataciones públicas".

Empresas de comunicación

Por su parte, la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación y Comercio señaló que el nuevo reglamento "reconoce plenamente la contratación de agencias cuando estas aportan servicios profesionales con valor agregado", como estrategia de comunicación, creatividad, producción de contenidos, planificación de medios, ejecución integral de campañas y evaluación de impacto, dentro de las modalidades previstas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

En una declaración pública, la asociación expresó su respaldo a "los esfuerzos que desde el Estado se han estado haciendo para seguir tecnificando, optimizando y monitoreando las inversiones en publicidad y comunicación que se originan desde los distintos ministerios y estamentos oficiales".

Para este 2026, el Presupuesto General del Estado consigna 3,482.3 millones de pesos para estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental.