Presidente Abinader se reúne con el líder de DP World para consolidar a RD como centro logístico

Luis Abinader dijo que esta escala global de DP World evidencia el potencial de crecimiento que se impulsa en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con el chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, en la sede de la empresa en Jebel Ali, uno de los complejos logísticos más avanzados del mundo, como parte de los esfuerzos del Gobierno para seguir consolidando a la República Dominicana como un hub estratégico para el comercio y la inversión en el Caribe, informó este jueves la Presidencia de la República.

DP World opera puertos en distintos países, sin embargo ha escogido a la República Dominicana para desarrollar su hub logístico más grande en Centroamérica y el Caribe, una decisión sustentada en la confianza en el clima de inversión, la estabilidad económica y la ubicación geográfica estratégica del país.

Junto al puerto, también se impulsa la expansión de la zona franca asociada al complejo logístico, lo que amplía el alcance del proyecto más allá de la operación portuaria, fortalece la integración de servicios, atrae nuevas empresas y genera mayores oportunidades de empleo y encadenamientos productivos, detalla el gobierno en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/12619b42-e8b3-4876-ae8f-49f8aebd311b-be1fe399.jpg El ministro Víctor -Ito- Bisonó formó parte de la delegación que acompaña Abinader en Dubái. (FUENTE EXTERNA)

La reunión, en la que participaron además altos ejecutivos del grupo logístico global DP World, se llevó a cabo como parte de la agenda oficial desarrollada por el mandatario dominicano en el marco del World Governments Summit.

DP World, cuya casa matriz en Dubái moviliza alrededor de 30 millones de contenedores al año, constituye una de las plataformas logísticas más importantes a nivel mundial, con operaciones integradas que abarcan puertos, zonas francas y soluciones avanzadas de cadena de suministro.

Esta escala global evidencia el potencial de crecimiento que se impulsa en la República Dominicana.

Plan de expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/e2522076-0aa5-42b9-8bef-57f718b49503-5f9d0105.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/726b0b6d-6d54-4c9f-b8e5-3df18d4591b8-b0df35a7.jpg El presidente Abinader realizó un recorrido por las instalaciones de DP World. ‹ >

El grupo es propietario del puerto de Caucedo, uno de los principales de la región, donde actualmente se ejecuta una inversión de 760 millones de dólares destinada a ampliar las capacidades operativas y fortalecer su desarrollo como plataforma logística integral. Este proceso de expansión forma parte de un plan de crecimiento continuo que contempla nuevas inversiones.

Previo a la reunión, el presidente Abinader realizó un recorrido por las instalaciones de DP World para conocer de primera mano los procesos operativos, las innovaciones tecnológicas y los modelos de gestión que han posicionado al grupo como líder global en logística y comercio internacional.

El presidente Abinader estuvo acompañado por los ministros de Economía y Hacienda, Magín Díaz; de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito-Bisonó; el viceministro de Coordinación y Seguimiento del Gobierno, Luis Madera Sued, y el embajador de la República Dominicana en los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco, y su hermano José Rafael Abinader Corona.