Luis Abinader regresa al país tras agenda oficial en Emiratos Árabes Unidos

A la izquierda el presidente Luis Abinader junto con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed en Dubái. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, regresó la tarde de este viernes al país luego de concluir una jornada de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos, donde sostuvo importantes encuentros que arrojaron "resultados provechosos para la nación".

La información de la llegada del mandatario fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa de la Presidencia.

Destaca que durante su visita oficial, el mandatario desarrolló una agenda enfocada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la atracción de inversiones y la cooperación internacional en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

El jefe del Estado dominicano logró, durante el World Governments Summit, distintos acuerdos de cooperación e inversiones que dinamizarán la economía e impactarán positivamente en el capital humano de la juventud dominicana.

También sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Ecuador y Paraguay, con quienes acordó ampliar las relaciones comerciales en turismo y en el sector agropecuario, así como fortalecer a la República Dominicana como hub logístico de la región.

Asimismo se reunió con inversionistas de DP World interesados en expandir su presencia en el país, en el área de la operación de puertos.

Abinader sostuvo una audiencia con el Príncipe Heredero de Abu Dabi, su alteza real Khaled bin Mohamed bin Zayed, con lo que completó una exitosa jornada por los Emiratos Árabes Unidos. La reunión se desarrolló en un ambiente ameno y duró aproximadamente 25 minutos, a nivel de alto liderazgo.

Asuntos de Estado

A su llegada, el gobernante se trasladó de al Palacio Nacional, donde comenzó a despachar diversos asuntos de Estado, reafirmando su compromiso de continuar desarrollando los temas prioritarios de la agenda nacional a favor de la gente.

"Los acuerdos y acercamientos logrados durante esta misión internacional contribuirán de manera significativa al crecimiento y posicionamiento de la República Dominicana en el escenario global", señala la nota.