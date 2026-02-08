Abinader encabeza actividad cultural e histórica en La Isabela y presenta la Ruta del Encuentro

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo una actividad cultural e histórica en el Parque Histórico La Isabela, donde presentó la Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones, una iniciativa que busca rescatar y poner en valor el trayecto original del siglo XV que conecta la costa norte del país con Santo Domingo.

La denominada Ruta del Encuentro abarca unos 450 kilómetros porque sigue el trazado histórico del recorrido realizado durante el proceso inicial de colonización y evangelización, conectando el primer asentamiento europeo permanente en América, La Isabela, con Santo Domingo, donde posteriormente se consolidó el centro político y religioso de la colonia.

Durante su intervención, el mandatario explicó que el proyecto surgió tras conversaciones sostenidas al inicio de su gestión con autoridades del área cultural y turística, con el objetivo de estudiar de manera detallada el antiguo camino histórico y sus posibilidades de desarrollo.

Indicó que, aunque La Isabela había sido reconocida como zona histórica, no existía un estudio integral que permitiera estructurar una ruta con fines culturales, turísticos y educativos.

"Se había estudiado esta área como La Isabela histórica, pero nunca se había hecho un estudio detallado sobre cómo realizar ese camino y las posibilidades de hacerlo", expresó el presidente Abinader.

Trabajos realizados

El jefe de Estado señaló que como parte del proceso se realizaron trabajos de rehabilitación en el museo y la iglesia del parque, así como en otras áreas utilizadas con fines educativos por escuelas y universidades, destacando el valor histórico del lugar.

"Este es el lugar de mayor valor histórico, no solo de la República Dominicana, sino de toda América" Luis Abinader Presidente de la República “

Abinader explicó que la Ruta del Encuentro está inspirada en experiencias internacionales como el Camino de Santiago, y que su diseño integra componentes culturales, históricos, religiosos, ecológicos y económicos.

Indicó que estudios oficiales reflejan que cerca del 20 % de los turistas que visitan el país buscan una oferta cultural complementaria al turismo de sol y playa.

La Ruta del Encuentro

El recorrido, estimado en unos 450 kilómetros, se dividirá en tres tramos, iniciando en el Parque Histórico La Isabela y culminando en el Distrito Nacional.

El presidente anunció que el Gobierno asumirá la ejecución del primer tramo, desde La Isabela hasta Jánico, mientras que las siguientes etapas quedarán previstas en la planificación futura.

Para la ejecución del proyecto, el mandatario informó que fue creada una Unidad Ejecutora mediante decreto, con la participación de distintas instituciones del Estado y el acompañamiento de la Academia Dominicana de la Historia, los ayuntamientos involucrados y el Gobierno de España, en calidad de asesor técnico.

"El objetivo es hacerlo de la manera más precisa y respetuosa de la historia", indicó Abinader.

El mandatario señaló que una vez esté listo un primer tramo del camino, estará invitando a su majestad el Rey de España, Felipe VI, para que inauguren juntos el recorrido.

Por su parte, el director nacional de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak, explicó que el sitio arqueológico de La Isabela forma parte del Parque Nacional La Hispaniola y corresponde al primer asentamiento europeo permanente en América, fundado en 1496 durante el segundo viaje de Cristóbal Colón.

Mubarak detalló que en el área se conservan restos arqueológicos de edificaciones clave, como la iglesia, la casa fuerte, estructuras defensivas y espacios productivos, además de un paisaje que se mantiene prácticamente intacto desde la llegada de los europeos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-08-at-51958-pm-42208d0f.jpeg La Ruta del Encuentro está inspirada en experiencias internacionales como el Camino de Santiago, y que su diseño integra componentes culturales, históricos, religiosos, ecológicos y económicos. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Durante el acto, el viceministro de Proyectos Especiales, Camel Curi, informó que la ruta se desarrollará bajo criterios técnicos que garanticen la preservación ambiental, la validación cartográfica oficial y la participación de las comunidades, con el objetivo de que el impacto económico beneficie directamente a los territorios involucrados.

En tanto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó que el proyecto se enmarca dentro de los esfuerzos del Estado por preservar el patrimonio material e inmaterial del país y fortalecer el turismo cultural como complemento a la oferta turística nacional.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que la iniciativa permitirá articular esfuerzos entre el Gobierno central, los gobiernos locales y el sector privado, a lo largo de un trayecto que abarca varias provincias del norte y el Cibao.

A la actividad asistieron los ministros de Turismo, David Collado, y de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; autoridades provinciales y municipales, representantes del sector cultural y funcionarios gubernamentales