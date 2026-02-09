Decreto: Abinader nombra nuevos titulares en el Mescyt y la Contraloría

Rafael Santos Badía cuando era titular del Indotel. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader realizó la noche de este lunes nuevos cambios en su tren gubernamental mediante el Decreto 84-26, designando nuevos titulares en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y en la Contraloría General de la República, comunicó la presidencia.

La disposición presidencial nombra a Rafael Evaristo Santos Badía como nuevo ministro del Mescyt. Santos Badía, quien hasta la fecha se desempeñaba como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), sustituye en el cargo a Franklin García Fermín, quien hasta el momento quedó sin funciones.

El mismo decreto el mandatario designa a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. El cargo lo ocupaba Félix Antonio Santana García.

La Presidencia dijo que la disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

Rafael Evaristo Santos Badía era director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) desde el 21 de agosto de 2020, había sido designado mediante el decreto 379-20. Llevaba casi cinco años en el puesto.

Mientras que, Félix Antonio Santana García se desempeñaba como contralor de la República desde el 23 de enero de 2023, nombrado mediante el decreto 15-23.