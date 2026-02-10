Abinader: República de Ideas es una señal clara del país que estamos construyendo

Galardonados de la primera edición de la Expo Nacional República de Ideas posan junto al presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader encabezó este martes el acto de clausura y premiación de la primera edición de la Expo Nacional República de Ideas en donde más de 120 mil dólares serán repartidos entre los ganadores para que puedan materializar sus proyectos.

Este concurso, lanzado en julio del 2025, es una iniciativa que abre un espacio para que dominicanos y dominicanas, dentro y fuera del país, presenten propuestas creativas, innovadoras y viables para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

De 558 ideas presentadas en todo el país y la diáspora, quedaron 50 finalistas, de las cuales seis propuestas fueron premiadas.

Durante el acto, llevado a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), el presidente Abinader expresó que todo cambio verdadero comienza con una idea.

"Lo que hoy concluye aquí no es una expo ni la clausura de un concurso. Lo que hoy se consolida es una convicción nacional: que el desarrollo no se decreta desde un escritorio, se construye escuchando, participando y confiando en la gente", afirmó.

Asimismo, manifestó que esta expo marca un antes y un después ya que, a su juicio, no es solo una vitrina de ideas sino "una señal clara del país que estamos construyendo: un país que conecta talento con oportunidades, ideas con futuro, ciudadanía con desarrollo" .

De su lado, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, manifestó que República de Ideas nació como un concurso abierto, pero rápidamente se transformó en algo mucho más grande. Se convirtió en un movimiento ciudadano que despertó el compromiso, la creatividad y el orgullo de miles de dominicanos, dentro y fuera del país"

"Hoy, República de Ideas es un movimiento nacional por la innovación y la participación. Una demostración clara de que cuando se invita a la ciudadanía a ser parte de la conversación, la respuesta llega con ideas, propuestas y soluciones concretas para el desarrollo del país", agregó.

En tanto, Aparna Ramanan, de Bloomberg Philanthropies, sostuvo que cuando los gobiernos se abren a la gente se construyen democracias más sólidas.

Consideró que las ideas pueden dar forma al futuro de los países y que el presidente Abinader envía un claro mensaje, ya que entiende que el talento se construye con la gente.

Los ganadores del primer lugar recibirán un premio de 25,000 dólares, los del segundo lugar 15,000 y la idea más votada del público recibirá 2,500 dólares.

Listado de ganadores

El premio al Voto Público se lo llevó Adulam Inspires: Inspirando mentes, creando futuros.

Primer premio de la categoría Idea Conceptual: Plaxa Dominicana: Producción de ácido láctico a partir de residuos orgánicos para la transición hacia plásticos biodegradables.

Segundo premio de la categoría Idea Conceptual: Kimaya Consulting.

Primer premio de la categoría Idea Probada: Trace On: Sistema de bioempaques inteligentes con biosensores integrados contra adulteración y degradación de alimentos.

Segundo premio de la categoría Idea Probada: Ruta Inclusiva RD 2036.

Primer premio de la categoría Producto o Servicio Existente: Adulam Inspires.

Segundo premio de la categoría Producto o Servicio Existente: Planix.

Más sobre el concurso

"República de Ideas" forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fomentar una cultura de participación ciudadana, creatividad colectiva y visión de futuro, en el marco de la estrategia nacional Meta RD 2036, que busca duplicar el Producto Interno Bruto y construir un país más próspero, justo y resiliente.