La nueva extensión del Metro de Santo Domingo abre gratis desde el 24 de febrero

Servicio será gratuito hasta Semana Santa en el nuevo tramo hacia Los Alcarrizos

La nueva extensión del Metro de Santo Domingo abre gratis desde el 24 de febrero
El presidente Luis Abinader durante el recorrido de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, conocido como el Metro Los Alcarrizos, el 3 de septiembre de 2025. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

 El presidente Luis Abinader anunció hoy que la línea 2-C del metro de Santo Domingo será inaugurada el 24 de este mes.

Al encabezar el cierre técnico de la primera etapa del vertedero de Duquesa, el jefe del estado informó que desde el 24 de este mes hasta la Semana Santa el servicio será gratuito, en esa nueva línea.

Indicó que será un periodo de servicio operacional del servicio que se ofrecerá a los residentes en Santo Domingo Oeste.

La línea 2-C del metro Santo Domingo fue iniciada en febrero de 2022 y tendrà un impacto estimado en más de un millón de habitantes.

Tiene una extensión de 7.3 kilómetros con un túnel de 840 metros y los restantes elevados. Tuvo un costo inicial de 700 millones de dólares.

El mandatario ofreció las declaraciones durante una entrevista en la cobertura del programa Panorama en Duquesa.

El nuevo tramo incluye estaciones a lo largo de la autopista Duarte, en la entrada de la carretera de Manoguayabo, en la intersección con la avenida Monumental, en la prolongación de la avenida 27 de Febrero (avenida Colombia), en el kilómetro 13 de la autopista Duarte y en la entrada de Los Alcarrizos. En este último punto se contempla la conexión con el sistema de teleférico, lo que integraría distintos modos de transporte masivo en la zona oeste del Gran Santo Domingo.

Pasos previos

Para viabilizar el inicio de las pruebas, las empresas responsables de la obra civil entregaron a la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (Opret) los componentes estructurales, mientras que las firmas encargadas de los sistemas tecnológicos fueron conminadas a concluir sus trabajos a más tardar en la primera semana de febrero. 

  • Estos hitos son claves para habilitar las pruebas dinámicas de trenes, sistemas eléctricos, señalización y control.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado públicamente un calendario definitivo para la apertura al público.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 