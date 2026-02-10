¿Quiénes son los nuevos ejecutivos designados por Abinader en Educación Superior y la Contraloría?

A la izquierda, Rafael Evaristo Santos Badía, designado como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); a la derecha, Geraldo Espinosa Pérez, nombrado contralor general de la República mediante el Decreto 84-26. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Ayer el presidente Luis Abinader realizó cambios en su tren gubernamental a través del Decreto 84-26, con la designación de nuevos titulares en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y en la Contraloría General de la República.

Como nuevo ministro del Mescyt fue designado Rafael Evaristo Santos Badía, quien hasta la fecha se desempeñaba como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Santos Badía sustituye en el cargo a Franklin García Fermín, quien quedó sin funciones tras el anuncio presidencial.

Santos Badía, un maestro y técnico de larga data, nació en el municipio Tenares, provincia Salcedo, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Además, posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como en Relaciones Internacionales por la UTE.

Docente y experto en el ámbito sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en los sectores legislativo, educativo y de concertación social. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y participó en el Plan Decenal de Educación.

También ha formado parte de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.

Es autor del libro "Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana" y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, entre otras distinciones.

Nuevo contralor de la República

En tanto, el Poder Ejecutivo designó a Geraldo Espinosa Pérez como nuevo contralor general de la República, en sustitución de Félix Antonio Santana García.

Espinosa Pérez es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector público y se ha destacado por la creación e implementación de importantes sistemas de control interno, gestión financiera y supervisión del gasto público, áreas clave para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas del Estado dominicano.