Inapa dice que el Gobierno ha invertido cerca de RD $1,400 millones en obras hídricas en Azua

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, durante el acto de inauguración del acueducto. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó este miércoles que en los últimos cinco años la administración del presidente Luis Abinader ha invertido alrededor de 1,400 millones de pesos en Azua en obras hídricas.

Para señalar la dimensión de las obras, el funcionario contrastó la cifra con las pasadas gestiones que afirmó destinaron 1,235 millones de pesos para el sector agua en la provincia entre 2004 y 2020.

Arnaud ofreció estas declaraciones durante la inauguración de la ampliación del acueducto de Azua.

La obra tuvo una inversión de 533,488,610.11 pesos y contempla un nuevo campo de pozos, obra de toma y línea de impulsión.

Beneficiará a más de 80,000 personas

De acuerdo con lo explicado, el sistema beneficiará a más de 88,000 personas.

El funcionario indicó que la obra duplica la distribución de agua en la provincia, despachando casi cinco millones de galones diarios.

"Es, además, un ahorro de recursos para las familias que tenían que gastar miles de pesos mensualmente para adquirir el líquido y poder hacer sus labores cotidianas", dijo.

La actividad estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien resaltó la importancia de esta obra para el bienestar social de los comunitarios.

El agradecimiento por parte de los comunitarios llegó a través de Bienvenido Jáquez, quien recordó que "el agua es vida" y que, mientras antes solían preocuparse por no poder cumplir con los quehaceres del hogar, "ahora la preocupación es que hay que estar cuidando las llaves para que no exploten".