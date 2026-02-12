Alrededor de 70 obras fueron intervenidas por problemas de atención inmediata

De izquierda a derecha: el presidente Luis Abinader y el presidente de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, Osiris de León, en la rueda de prensa de este 12 de febrero en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Tras dos años de trabajo, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático identificó alrededor de 70 obras públicas que requerían una intervención inmediata del Estado.

De una muestra de 749 infraestructuras, el presidente del organismo, Osiris de León, afirmó que "en menos del 10 % se han encontrado falencias que admiten una intervención pública".

En respuesta a esta situación, el presidente Luis Abinader confirmó que, posterior a las recomendaciones de la comisión, "se ha actuado ya en un 95 % de esos casos".

Después de la caída del muro del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, se creó esta comisión para identificar las vulnerabilidades de las principales obras y, desde finales de noviembre de 2023, ha evaluado pasos a desnivel, túneles, elevados, puentes, puentes peatonales, taludes en condiciones críticas y edificaciones públicas.

De León informó este jueves, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, que muchas de estas construcciones presentaban fallas históricas derivadas de deficiencias en su diseño o construcción, así como por falta de previsión ante eventos meteorológicos.

"En un porcentaje importante, hemos encontrado algunas cuestiones de diseño que no son las mejores para la vida útil de la infraestructura", dijo.

En esa línea, el mandatario informó que el Gobierno destinó un aporte especial de 2,500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para realizar las correcciones necesarias tras las recomendaciones técnicas emitidas por la comisión, producto de una investigación de entre ocho y nueve meses.

Abinader también anunció que se ejecuta un plan conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la intervención de unos 50 puentes en el país.

Deficiencias en infraestructuras

De León explicó que las evaluaciones permitieron identificar deficiencias recurrentes en infraestructuras construidas décadas atrás, entre ellas cimentaciones inadecuadas, fundaciones vulnerables a procesos de socavación, puentes con longitudes insuficientes, aproches elaborados con materiales susceptibles a la erosión y tableros de baja altura que pueden verse afectados por crecidas de ríos.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de que las nuevas obras de ingeniería sean diseñadas considerando el peor escenario hidrometeorológico probable, tomando en cuenta el impacto creciente del cambio climático.

El especialista también recomendó fortalecer la supervisión técnica durante los procesos constructivos para detectar fallas desde la fase de ejecución, así como mejorar los sistemas de drenaje en pasos a desnivel y otras infraestructuras urbanas.

Como ejemplo, citó la intervención realizada en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, donde se implementaron soluciones estructurales y de drenaje para aumentar su estabilidad y reducir riesgos ante lluvias intensas.

Infraestructuras evaluadas

Entre las infraestructuras evaluadas figuran:

Los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch , en Santo Domingo .

y , en . El puente Francisco del Rosario Sánchez , conocido como el puente de la 17, en Santo Domingo .

, conocido como el puente de la 17, en . El puente Hermanos Patiño , en Santiago .

, en . El puente Mauricio Báez , en San Pedro de Macorís .

, en . Presa de Montegrande

La comisión destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la intervención de puentes en distintas provincias del país, incluyendo obras en La Vega, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Recomendaciones de la Comisión

Entre las recomendaciones técnicas de la comisión se encuentran:

Priorizar la intervención de infraestructuras críticas con base en los informes técnicos elaborados, considerando el impacto económico y sociopolítico que podría generar un eventual colapso o desastre.

y sociopolítico que podría generar un eventual o desastre. Que el Estado garantice la creación de un archivo centralizado que resguarde los planos originales , memorias de cálculo y registros de modificaciones de las infraestructuras públicas a lo largo del tiempo.

que resguarde los , memorias de cálculo y registros de modificaciones de las infraestructuras públicas a lo largo del tiempo. La creación de unidades especializadas en las instituciones responsables para gestionar y preservar la información técnica de los proyectos en todas sus etapas, desde su diseño hasta su mantenimiento .

en las instituciones responsables para gestionar y preservar la información técnica de los proyectos en todas sus etapas, desde su diseño hasta su . Aplicar criterios técnicos más rigurosos, evitando que los estribos se apoyen directamente sobre el suelo sin pilotes , salvo en casos en que estén asentados sobre roca sólida.

más rigurosos, evitando que los se apoyen directamente sobre el suelo sin , salvo en casos en que estén asentados sobre roca sólida. Fortalecer la coordinación entre especialistas en ingeniería estructural y geotecnia para optimizar la seguridad y mejorar los criterios relacionados con cimentaciones, altura y longitud de puentes , juntas estructurales y condiciones geológicas.

y para optimizar la seguridad y mejorar los criterios relacionados con cimentaciones, altura y longitud de , juntas estructurales y condiciones geológicas. Reforzar la supervisión en las prácticas constructivas, garantizando la realización de pruebas rigurosas a los materiales utilizados, como cemento, agua y agregados, con el objetivo de asegurar la calidad , resistencia y durabilidad.

, resistencia y durabilidad. Mejorar el sistema de drenaje del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con la avenida Tiradentes, mediante la conexión de una nueva alcantarilla al sistema existente que drena la zona de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el mar, para optimizar el manejo de aguas pluviales y reducir riesgos de inundaciones.

La comisión

De acuerdo con el informe, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático celebró 54 reuniones ordinarias presenciales y tres extraordinarias, con la participación de especialistas de diversas áreas de la ingeniería y la construcción. Fue creada el 24 de noviembre de 2023, mediante el decreto 603-23.

El organismo tiene la finalidad de identificar las vulnerabilidades de las principales obras construidas en lugares que representan mayor riesgo de deterioro como consecuencia de los cambios extremos asociados al cambio climático.

La comisión depende del presidente de la República y está adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia . Según el decreto, "sus funciones cesarán cuando se logren los objetivos para los que fue creada ".

Entre sus funciones se encuentran presentar informes bimestrales al Presidente de la República con recomendaciones técnicas y proponer la actualización de las políticas nacionales de mantenimiento de obras públicas, definiendo estándares mínimos obligatorios de supervisión, control y conservación de infraestructuras públicas.

Participantes

Estuvieron presentes en la actividad el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano; el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y director ejecutivo de la comisión, Leonardo Reyes Madera.

También representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y representantes de la Cámara Dominicana de la Construcción y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.