El presidente Luis Abinader afirma que el Metro es seguro y será el primero en probarlo

El presidente Luis Abinader durante la presentación de los resultados de los últimos dos años de trabajo de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas, este 12 de febrero en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Ante las preocupaciones sobre la seguridad e integridad de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, el presidente Luis Abinader respondió que en la obra se han seguido "todas las recomendaciones" al respecto.

"Todas las recomendaciones de seguridad se han seguido y se han aplicado en el Metro, y los esperamos a ustedes (periodistas) el 24 de febrero a las 4:00 de la tarde", dijo el mandatario este jueves en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

En menos de 12 días, el jefe de Estado será el primer usuario de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo. En el proceso de edificación de la obra y en los últimos meses, se ha expresado preocupación por deterioro en las columnas de hormigón sensibles al tacto, desprendimientos de material al tacto y filtraciones.

El presidente reiteró que la obra cumple con todos los estándares de construcción y será habilitada conforme al cronograma previsto.

¿Se está trabajando para garantizar la seguridad?

Ante la pregunta directa sobre si la línea 2-C del Metro de Santo Domingo es segura, el presidente de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, Osiris de León, expresó: "Yo le garantizo que se está haciendo el mayor esfuerzo para garantizarle a la sociedad que la estructura resulte bien y, si una auditoría externa identifica algo que pueda ser mejorado, pues siempre el Estado unificado está en la disposición de hacer lo mejor", respondió.

Con respecto a las denuncias, el ingeniero afirmó: "Hay situaciones que pueden aparentar debilidad estructural, pero cuando usted hace un análisis de la integridad del hormigón y de la articulación de los elementos estructurales, se encuentra que no hay un peligro".

De León aseguró que hasta el momento la construcción ha avanzado correctamente y que se han presentado "algunos pequeños detalles entre el hormigón y el suelo", normales en terrenos arcillosos como los de la mitad occidental de Santo Domingo.

Auditoría del Metro

De acuerdo a sus declaraciones, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático recomendó que una firma internacional audite la obra.

"La Comisión recomendó en un momento determinado que, en vista de diferentes opiniones que se han emitido desde el punto de vista técnico, que el Estado haga algo que se ha hecho muchas veces en el pasado, y es pedirle a una firma internacional reconocida, con crédito público, que haga una evaluación de los aspectos estructurales, sometiéndolos a un análisis bajo el peor escenario. Por ejemplo, puede ser un evento sísmico, una tormenta, un huracán, un impacto, y ver la respuesta de eso", manifestó.

Agregó: "Entonces, si ese estudio evidencia alguna falencia que vaya más allá de lo localmente subsanable, pues esto sería tomar las decisiones pertinentes".

