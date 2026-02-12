Abinader sostendrá reuniones con Trump, Macron y el presidente de Chile en marzo

El presidente Luis Abinader desarrollará en marzo una agenda internacional que incluye reuniones bilaterales con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Chile, José Antonio Kast; y de Francia, Emmanuel Macron, informó la Dirección de Prensa del Palacio Nacional.

El jefe de Estado participará el próximo 7 de marzo en una cumbre presidencial convocada por el mandatario estadounidense en la ciudad de Miami, donde se darán cita líderes para abordar temas de interés regional e internacional.

En el marco de esa actividad, Abinader sostendrá un encuentro con Trump, con quien conversará sobre cooperación bilateral, comercio, seguridad y fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Posteriormente, del 10 al 12 de marzo, el gobernante viajará a Chile para asistir a los actos oficiales de transmisión de mando. Durante su visita, tiene prevista una reunión bilateral con el nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, con el propósito de afianzar los lazos políticos, económicos y de cooperación entre ambos países.

La cita con Macron

La agenda internacional continuará los días 24 y 25 de marzo en Francia, donde Abinader sostendrá un encuentro con el presidente Emmanuel Macron y participará en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Gobierno destacó que estas reuniones forman parte de la estrategia de política exterior orientada a fortalecer el diálogo internacional, consolidar alianzas estratégicas y proyectar a la República Dominicana en los principales escenarios globales.