Canciller dice cierre de oficina de la DEA en RD "no guarda relación con el gobierno dominicano"

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó este jueves que el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la República Dominicana obedece a una investigación interna de la embajada estadounidense.

El canciller explicó que sostuvo una conversación con la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien le comunicó que la decisión no guarda ninguna relación con el Gobierno dominicano ni con funcionarios del Estado.

"Procesos internos"

Álvarez enfatizó que, según lo expresado por la diplomática, la medida responde exclusivamente a procesos internos de la sede diplomática, descartando de manera categórica cualquier vínculo con autoridades nacionales.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre el alcance de la investigación interna en curso.

El cierre

La tarde de este día la Embajada de Estados Unidos comunicó, a través de un comunicado en sus redes sociales, el cierre hasta nuevo aviso de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el país.

Dijo que la medida es parte de una política de "cero tolerancia" frente a cualquier indicio de corrupción, el cual no tolerará.

Acabo de hablar con la embajadora de EEUU, Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivada por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relacion alguna con el gobierno o funcionario dominicano. — Roberto Alvarez (@RobalsdqAlvarez) February 12, 2026