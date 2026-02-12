Designan a Maira Morla Pineda como nueva directora del Infotep

Maira Margarita Morla Pineda fue designada directora general del Infotep mediante el Decreto núm. 95-26. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader designó este jueves, mediante el Decreto núm. 95-26, a Maira Margarita Morla Pineda como nueva directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Morla Pineda cuenta con más de tres décadas de experiencia dentro de la institución, donde ha ocupado posiciones directivas de alto nivel. Hasta la fecha de su designación se desempeñaba como subdirectora general (2014-2026), tras haber ejercido como gerente regional central, directora regional sur y suroeste, y responsable de distintas áreas estratégicas orientadas a la competitividad empresarial y laboral.

La designación se produce en cumplimiento de lo establecido en la Ley núm. 116, que crea el Infotep, la cual dispone que su director general debe ser seleccionado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna sometida por la Junta de Directores del Instituto.

En este caso, su perfil fue remitido el 10 de febrero de 2026 e incluía además a Luis Manuel Rodríguez Acosta y Luis Hernani Beltré Mesa.

La nueva directora

Morla Pineda es licenciada en Contabilidad por la Universidad Dominicana O&M y posee maestrías en Alta Gerencia y en Educación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), además de un posgrado en Administración de la Educación Técnica y de la Formación Profesional.

Su perfil combina formación académica especializada con capacitación en liderazgo, calidad, planificación estratégica, tecnologías de la información e industria 4.0.

Ha impulsado proyectos de modernización tecnológica, energías renovables y certificaciones internacionales de calidad bajo normas ISO 9001, así como programas de articulación con sectores productivos nacionales e internacionales. También ha representado al país en escenarios como la Asamblea Mundial WorldSkills y en congresos vinculados a economía circular, turismo, zonas francas y formación profesional.