Abinader pone en marcha el corredor de la avenida Independencia; pasaje costará RD$35

Uno de los autobuses de la ruta que recorrerá desde la avenida ( NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader encabezó la tarde de este viernes la puesta en funcionamiento del corredor de la avenida Independencia, el cual tendrá una tarifa fija de 35 pesos e iniciará sus operaciones este sábado.

El pago podrá realizarse con tarjetas Visa o Mastercard. La tarifa será integrada, lo que permitirá la conexión con las estaciones del Metro de Santo Domingo.

El corredor contará con 68 nuevos autobuses, con capacidad para 90 pasajeros cada uno, y tendrá un recorrido de 18 kilómetros (ida y vuelta).

Dispondrá de 82 paradas y operará en horario de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Realizará un recorrido que cubrirá desde Quita Sueño hasta destino a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. El segundo recorrido será desde el Kilómetro 12 de la carretera Sánchez, en Haina, hasta el Puente Ramón Matías Mella (mejor conocido como puente de la Bicicleta).

La ruta se desplazará a lo largo de todo el eje de la avenida Independencia, logrando una interconexión estratégica con la estación del Metro.

Flota de autobuses: El corredor operará con 68 autobuses nuevos, vehículos modernos de última generación con capacidad para 90 pasajeros cada uno.

· Horarios y frecuencia: El servicio estará disponible desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Se han establecido intervalos de salida de entre 5 a 7 minutos, garantizando un flujo constante de unidades.

· Infraestructura de paradas: A lo largo del trayecto, los usuarios contarán con 82 paradas debidamente señalizadas, lo que aporta orden y seguridad tanto para los pasajeros como para el tránsito vehicular.

· Sistema de pago electrónico: Siguiendo la tendencia de modernización, solo se aceptarán medios de pago electrónicos (tarjetas de transporte o dispositivos habilitados), eliminando el uso de efectivo en las unidades.

· Tarifa e integración con el Metro: El costo del pasaje será de 35 pesos. La gran novedad es el inicio de un piloto de tarifa integrada, que permitirá a los usuarios realizar transbordos sin costo adicional en las estaciones del Metro de Santo Domingo habilitadas, siempre que el pago sea electrónico. Se estima que esta medida permitirá ahorros de hasta 60 pesos por viaje para muchos ciudadanos.

· Supervisión y Seguridad: El sistema contará con monitoreo por GPS desde un centro de control para asegurar la puntualidad y frecuencia. Además, más de 200 conductores han sido capacitados en conducción segura y trato humano al usuario.

Rutas y cobertura: 18 kilómetros de conexión

El corredor abarca una extensión de 18 kilómetros de recorrido. La ruta principal conecta sectores estratégicos y busca alimentar el sistema masivo de transporte, finalizando su trayecto en la estación del metro Centro de los Héroes.

De acuerdo con las especificaciones de los operadores y autoridades, la red impactará diversas rutas preexistentes que ahora se integran al sistema:

· Ruta 66: Operará desde sectores como Morgan hasta Quitasueño o la localidad de La Pared de Haina.

· Ruta 5: Cubrirá el trayecto desde el Parque Independencia hasta el kilómetro 12 y 13.

· Ruta 5B (Los Mameyes): Esta ruta, que proviene de la Zona Oriental, ahora finalizará su recorrido en el Parque Independencia para conectar con el nuevo corredor.

· Impacto Regional: El servicio también beneficiará a residentes de zonas como Haina, Baní y Pintura, quienes utilizan la avenida Independencia como vía principal de acceso al Distrito Nacional.