Presidente Abinader inaugurará este lunes el nuevo Mercado Municipal de Higüey

El presidente Luis Abinader encabezará el próximo lunes 16 de febrero la inauguración del nuevo Mercado Municipal de Higüey, una obra concebida para fortalecer el comercio organizado en la provincia La Altagracia.

La actividad se realizará a la 1:00 de la tarde y contará con la presencia de autoridades locales y provinciales, bajo la coordinación de la gobernadora de la provincia, Daysi De Óleo.

La infraestructura está compuesta por seis pabellones que albergan alrededor de 150 cubículos distribuidos estratégicamente según la clasificación de los productos, de acuerdo a informaciones suministradas a través de una nota de prensa.

Estructura del nuevo mercado

El mercado contará con un pabellón artesanal, uno de carnes y embutidos, otro de granos y enlatados, además de tres pabellones destinados a rubros y vegetales.

Asimismo, dispondrá de dos áreas de descarga y dos parqueos con capacidad aproximada para 160 vehículos y entre 50 y 60 motocicletas.

La gobernadora Daysi De Óleo manifestó que el nuevo mercado municipal tendrá un impacto positivo para el desarrollo económico y social de Higüey.

Destacó que la visita del mandatario reafirma el respaldo del Gobierno central a las iniciativas que promueven el orden, la higiene y la dinamización de los espacios comerciales, garantizando condiciones dignas tanto para comerciantes como para consumidores.

"Para nosotros es de gran entusiasmo y satisfacción contar con este mercado modelo, que impactará positivamente el desarrollo de nuestra provincia, permitiendo la comercialización de productos de calidad, a buenos precios y en condiciones adecuadas", expresó la gobernadora durante un recorrido por las instalaciones, conforme indica la nota.

Proceso de apertura

De Óleo dijo que, aunque aún no se ha establecido una fecha específica para la apertura oficial al público, pero que a partir del acto inaugural se pondrá en marcha el proceso correspondiente para su entrada en funcionamiento.