Abinader almuerza con 350 estudiantes y les exhorta a formarse en carreras de ciencias y tecnologías

El presidente Luis Abinader durante un encuentro-almuerzo con 350 estudiantes en el Politécnico Nuestra Señora de La Altagracia, en el sector Los Pajaritos de Villa Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader llamó este domingo a los jóvenes dominicanos a orientar su formación hacia carreras vinculadas a las ciencias, la tecnología y el dominio de idiomas, áreas que —según afirmó— concentran actualmente una alta demanda en el mercado laboral nacional.

Durante un encuentro-almuerzo con 350 estudiantes en el Politécnico Nuestra Señora de La Altagracia, en el sector Los Pajaritos de Villa Altagracia, el mandatario reiteró que el Gobierno mantiene como prioridad la ampliación de oportunidades educativas para la juventud.

En ese contexto, invitó a los estudiantes a aprovechar la convocatoria del programa Beca Tú Futuro, que otorga becas en universidades nacionales e internacionales. Indicó que la cantidad de beneficiarios se ha incrementado en un 25 % desde 2019 y adelantó que para el próximo año se proyecta una nueva ampliación.

Abinader subrayó que el dominio del inglés amplía significativamente las posibilidades de inserción laboral y señaló que sectores como la ciberseguridad requieren profesionales capacitados que actualmente no son suficientes para cubrir la demanda existente en el país.

El jefe de Estado destacó que su gestión ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar, mediante el equipamiento de laboratorios, construcción de comedores y techados deportivos, con el objetivo de elevar la calidad de la educación pública.

Recordó que hace 14 años ningún centro educativo oficial figuraba en los primeros lugares de competencias de robótica, mientras que en la edición más reciente una institución pública obtuvo el primer lugar y la mayoría de los premios.

El presidente Abinader en la mesa de honor junto a varios estudiantes. (FUENTE EXTERNA)

"La educación pública, con todos sus desafíos actuales, comparada con la de hace 30 años, ha mejorado significativamente. La calidad de los estudiantes de hoy se compara con la de cualquier centro privado de alto costo en Santo Domingo", expresó.

Añadió que el avance educativo no depende únicamente de la infraestructura, sino también del compromiso de estudiantes, docentes y la comunidad educativa.

El mandatario también advirtió sobre el impacto del uso inadecuado de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y los exhortó a utilizarlas como herramientas para su crecimiento académico y personal.

Durante la actividad, los estudiantes solicitaron la ampliación de infraestructuras, construcción de techados deportivos y comedores escolares.

El presidente informó que actualmente se encuentran en proceso las licitaciones para equipar laboratorios y que esta semana se realizarán levantamientos técnicos para iniciar las obras según la disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, ofreció detalles sobre el proyecto Ciudad Educativa, que incluirá un politécnico y extensiones del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en las antiguas instalaciones de la Industria Dominicana del Papel. La entrega está prevista para el próximo año.

En la actividad estuvieron presentes la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara Salazar; y el director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar.