Japón, España y México: el intenso calendario internacional de la alcaldesa Carolina Mejía

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizará una serie de viajes al exterior entre febrero y mayo de este año.

El primero de los desplazamientos está pautado del 14 al 21 de febrero hacia Japón, atendiendo una invitación oficial del Gobierno de esa nación. Posteriormente, viajará a Madrid, España, del 26 de marzo al 5 de abril por motivos personales.

Además, tiene previsto trasladarse a la ciudad de México del 24 al 28 de mayo para participar en el noveno Congreso Iberoamericano Ceapi.

La solicitud fue conocida y aprobada con carácter de urgencia por el Concejo de Regidores a través de la Resolución No. 4/2026 que autoriza sus salidas del país, en cumplimiento de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Viaje a Japón

A través de un video publicado el domingo en sus redes sociales, la alcaldesa informó que en su visita oficial a Japón sostendrá una agenda de trabajo enfocada en la gestión integral de residuos, ciencia, tecnología y planificación urbana.

Mejía destacó que se trata de un país reconocido "por ser un gran planificador y sobre todo por respetar ese uso integral del espacio como fundamento para su desarrollo".

Asimismo, expresó su interés en aprender, fortalecer alianzas y traer nuevas ideas que contribuyan al progreso de la ciudad y del país.

También señaló que compartirá con la ciudadanía los detalles de su experiencia durante el viaje, al tiempo que resaltó la importancia de la cooperación internacional para impulsar proyectos beneficiosos.