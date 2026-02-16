Con una inversión de RD$335 millones, el Gobierno inaugura moderno mercado municipal de Higüey

Nuevo mercado municipal de Higüey, en la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión ascendente a 335 millones de pesos, el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la tarde de este lunes el nuevo mercado municipal de Higüey, una infraestructura que marca un hito en la organización y modernización del comercio en la provincia La Altagracia.

La información fue ofrecida por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien destacó que la obra representa una de las inversiones más importantes realizadas en el municipio en materia de infraestructura comercial.

"Esta es una gran obra, con una inversión de 335 millones de pesos. Un mercado que no tiene nada que envidiarle a ningún otro del país", expresó el funcionario durante el acto inaugural, al tiempo que resaltó que el presidente realizó el viaje exclusivamente para encabezar la entrega de la estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-16-at-40406-pm-b386eb81.jpeg El presidente Luis Abinader encabezó la inuguración del nuevo mercado municipal de Higüey. (FUENTE EXTERNA)

Áreas del mercado

El moderno mercado dispone de seis módulos principales que incluyen áreas para carnicería, venta de vegetales, granos y artesanías, así como 212 módulos individuales para vendedores, cada uno con su contador eléctrico independiente en los casos que requieren consumo energético. Además, cuenta con más de 200 espacios de parqueo para vehículos y motocicletas, baños adecuados y equipos modernos para el lavado de carnes, frutas y vegetales.

Estrella subrayó que la construcción forma parte de un plan integral de terminación de obras en ejecución en la provincia, que incluye la carretera Macao–Uvero Alto, la circunvalación de La Otra Banda y la construcción de muros de gaviones, entre otras intervenciones viales que buscan transformar la infraestructura de La Altagracia.

Por su parte, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, afirmó que la entrega del mercado inaugura "una nueva etapa de progreso y oportunidades" para el municipio, destacando que el espacio permitirá la generación de más de 200 empleos directos y contribuirá a la organización del comercio informal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-16-at-40406-pm-2-e8b7d480.jpeg El moderno mercado dispone de seis módulos principales que incluyen áreas para carnicería, venta de vegetales, granos y artesanías, así como 212 módulos individuales para vendedores. (FUENTE EXTERNA)

Visiblemente emocionada, Aristy recordó que la iniciativa fue impulsada años atrás por su padre, el fenecido dirigente político Amable Aristy Castro, y agradeció al mandatario por dar continuidad al proyecto hasta convertirlo en realidad.

"Hoy no solo se inaugura una infraestructura; hoy se abre la puerta a un sueño esperado por todos los higüeyanos", expresó la alcaldesa, al resaltar que el mercado está completamente cerrado, asfaltado y dotado de áreas de descarga, cubículos para artesanos y condiciones modernas que lo convierten —según afirmó— en el más moderno del país.

La obra se suma a otras inversiones ejecutadas en la provincia, entre ellas centros hospitalarios, centros educativos y proyectos viales estratégicos, consolidando —según las autoridades— un amplio programa de desarrollo en La Altagracia.

"Con esta entrega, el Gobierno busca fortalecer la economía local, dignificar las condiciones de trabajo de los comerciantes y garantizar un espacio organizado y seguro para productores, vendedores y consumidores del municipio de Higüey", aseguró la alcaldesa.